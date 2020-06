Van Nike tot Savage x Fenty: deze modemerken roepen op om Black Lives Matter te steunen Liesbeth De Corte

02 juni 2020

17u04 0 Style Amerika staat in rep en roer door de protestacties naar aanleiding van de dood van George Floyd. Ook heel wat modemerken en designers zijn geraakt door deze tragedie en laten van zich horen. Een overzicht van alle labels die hun steentje bijdragen.

Eerst en vooral is het het vermelden waard dat lang niet iedereen in de modewereld een verpletterende indruk nalaat. Integendeel zelfs. Virgil Abloh, de ontwerper van het ultrahippe label Off-White en de mannencollectie van Louis Vuitton, heeft een storm van kritiek over zich gekregen. De reden: hij had 50 dollar (omgerekend ongeveer 45 euro) gedoneerd aan de protestacties na de dood van George Floyd. Veel mensen waren teleurgesteld door dat bedrag, en hadden gehoopt dat een toonaangevende designer en rolmodel zoals Abloh toch net iets meer wou wegschenken.

Stella McCartney

Gelukkig zijn er een heleboel anderen die wél het goede voorbeeld geven. Kijk maar naar Stella McCartney. De Britse topontwerpster heeft geld gedoneerd aan NAACP Legal Defense Fund, een Amerikaanse organisatie die zich inzet voor raciale gelijkheid. “Racisme is een pandemie die dodelijk is”, schrijft ze op Instagram. “Wij zijn het vaccin, wij moeten samen sterk staan en strijden tegen de onwetendheid, en werken aan een betere toekomst voor iedereen.”

Een foto die is geplaatst door Stella McCartney (@stellamccartney) op 01 jun. 2020 om 17:18 CEST

Savage x Fenty

Enkele maanden geleden kreeg Rihanna de ereprijs tijdens de uitreiking van de NAACP Image Awards. Ze maakte destijds veel indruk met haar speech, waarin ze benadrukte dat het nog niet te laat is om alle problemen in de wereld op te lossen. “Maar dat kunnen we niet doen als we niet op één lijn zitten”, zei ze toen. “Pull up. We moeten het samen doen.”

Die boodschap schuift ze opnieuw naar voren met haar lingeriemerk Savage x Fenty. #PullUp, zo moedigt ze haar fans en volgers aan op sociale media, en laat van je horen. Daarnaast doneert ze ook geld aan de ‘Black Lives Matter’- beweging en de ngo The Bail Project.

Een foto die is geplaatst door SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty) op 31 mei 2020 om 01:24 CEST

Nike

Nike heeft een video op Instagram gepost, waarin het sportmerk aan z’n 113 miljoen volgers vraagt om “deel uit te maken van de verandering.” “Voor één keer, doe het niet. Doe niet alsof er geen probleem is in Amerika. Keer racisme de rug niet toe, en aanvaard niet dat onschuldige levens hier aan ten onder gaan.”

Reebok

Nog een sportmerk dat oproept om Black Lives Matter te ondersteunen: Reebok. Het label hoopt ook dat anderen hetzelfde zullen doen. “Deze keer vragen we eens niet om onze schoenen te kopen. Maar probeer eens om in andermans schoenen te lopen. Probeer je solidair te gedragen”, zo staat te lezen op Instagram.

Een foto die is geplaatst door Reebok (@reebok) op 30 mei 2020 om 19:57 CEST

Marc Jacobs

Tijdens de protestacties in Amerika zijn er heel wat winkels verwoest en geplunderd, waaronder ook enkele van Marc Jacobs. De ontwerper vraagt echter om niet te focussen op het materiële, wel op het bestrijden van racisme. “Eigendom kan vervangen worden, levens kunnen dat niet.”

Een foto die is geplaatst door Marc Jacobs (@marcjacobs) op 31 mei 2020 om 20:54 CEST

Ganni

Ganni, een modelabel uit Kopenhagen, heeft 100.000 dollar (omgerekend ongeveer 90.000 euro) geschonken aan verschillende organisaties, waaronder NAACP, Black Lives Matter en de Amerikaanse burgerrechtenbeweging ACLU. “We hebben ons verdiept in deze kwestie en veel info opgezocht, en één ding is duidelijk: onze stilte - die voortkomt uit onze angst om iets fout te zeggen - heeft té lang geduurd.”

De website van Ganni stond ook enkele dagen offline. Op de homepage stond enkel nog de vraag om een bijdrage te leveren aan organisaties die racisme bestrijden.

Glossier

Ook het beautymerk Glossier heeft actie ondernomen. “We geven 500.000 dollar aan organisaties die zich inzetten tegen racisme, zoals Black Lives Matter, NAACP Legal Defense and Educational Fund, The Equal Justice Initiative, The Marsha P. Johnson Institute en We The Protesters”, verklaarde CEO Emily Weiss. Daarnaast schenkt Glossier hetzelfde bedrag aan kleinere Amerikaanse beautymerken die opgericht zijn door mensen met een andere huidskleur.

Een foto die is geplaatst door Glossier (@glossier) op 31 mei 2020 om 01:40 CEST