Van Neverland naar je kleerkast: de Peter Pan-kraag is opnieuw hip LDC

14 januari 2020

13u48 0 Style 2019 was een goed jaar voor het decolleté. Beha’s mochten zonder schroom getoond worden, onder een doorzichtige blouse of een 2019 was een goed jaar voor het decolleté. Beha’s mochten zonder schroom getoond worden, onder een doorzichtige blouse of een cardigan . Sexy, maar gewaagd. Mag het voor jou iets braver zijn? Dat treft. Want het schattige ‘Peter Pan’-kraagje maakt een comeback.

De naam verklapt het al: de ‘Peter Pan’-kraag verwijst naar het verhaal over de ondeugende jongen Peter Pan, verzonnen door de Schotse schrijver James Matthew Barrie. Concreet stamt het kraagje af van de eerste Amerikaanse versie van het toneelstuk over het personage in 1905. Destijds werd de hoofdrol vertolkt door de Amerikaanse actrice Maude Adams. Een belangrijk onderdeel van haar kostuum was - je kan het al raden - een kaki blouse met grote witte kraag.

Sinds het begin van de 20e eeuw werd het fashion item vooral geassocieerd met kinderkledij, maar na verloop van tijd werd de kraag een regelrechte hit bij volwassen vrouwen. ‘Trends komen en gaan, maar blijven altijd bestaan’, wordt weleens gezegd. Dat geldt ook voor de kraag. Af en toe verdween hij uit het modebeeld, om na een tijdje weer op te duiken. En ook nu maakt hij dus z’n comeback.

In één klap zijn er ook een heleboel varianten bijgekomen. Je vindt de kragen in een ronde vorm, maar evengoed met een puntig einde. Wit, pastelkleurig of met frivole strepen: het kraagje geeft je outfit sowieso een schattige, retro toets.

Wil jij er ook eentje in je kleerkast hangen? Wij zochten alvast enkele exemplaren uit.

1/ Sweatshirt met bijpassende kraag van Zara, € 12,99, online en in de winkels te koop.

2/ Peter Pan T-shirt van Monki, € 15, online en in de winkels te koop.

3/ Katoenen blouse van Ganni, € 139, online te koop.

4/ Trui met witte kraag van NAF NAF, € 44,95, online te koop.

5/ Blouse van Résumé, € 115, online te koop.

6/ Blouse van Vero Moda, € 19,19, online te koop.