Van Naomi Campbell tot Marc Jacobs: waarom de mode-industrie plots YouTube ontdekt heeft Timon Van Mechelen

26 juli 2019

14u46 0 Style Victoria Beckham die vertelt hoe ze zich voorbereid op haar nieuwste modeshow, Naomi Campbell die zichzelf filmt terwijl ze naar de supermarkt gaat en Marc Jacobs die zijn duizenden volgers laat zien hoe hij op 56-jarige leeftijd leert rijden. Het lijkt wel alsof de hele mode-industrie van de ene dag op de andere YouTube heeft ontdekt. Zit er meer achter?

Vorige week ging een video van Naomi Campbell nog viraal waarin ze haar uitgebreide routine toont voor ze op een vliegtuig stapt. Of het ook nodig is om handschoenen aan te doen en alles proper te maken met antibacteriële doekjes zochten we hier al uit voor jullie. Deze week was het ontwerper Marc Jacobs die opviel met een YouTube-video waarin hij leert autorijden. Om nadien meteen ook een peperdure auto te gaan kopen. En het zijn lang niet de enige voorbeelden.

De afgelopen maanden hebben heel wat mode-insiders een account aangemaakt op het videoplatform. Denk aan Victoria Beckham, Alexa Chung, Rosie Huntington-Whiteley en Romee Strijd. Uit het niets maken ze plots video’s over hun dagelijkse leven, make-up en wat ze zoal eten op een dag. En daar is duidelijk een markt voor. De video’s van it-girl Alexa Chung en die van topmodel Naomi Campbell halen bijvoorbeeld makkelijk meer dan een miljoen views, net als die van collega modellen Huntington-Whiteley en Romee Strijd. Per 1.000 views krijgen gebruikers op het platform gemiddeld zo’n € 0,30 tot € 4 uitbetaald. Doe dat maal 100 en post elke week een video of 2 en je verdient er best een aardige duit mee om jezelf even te filmen terwijl je inkopen gaat doen.

Al zijn voorgenoemde namen natuurlijk stuk voor stuk grootverdieners, geld is dan ook (wellicht) niet hun voornaamste drijfveer. Dat is wél Derek Blasberg (37). Een Amerikaanse ex-modejournalist die dankzij zijn oude job vriendjes is met zowat iedereen denkbaar in de mode-industrie. Vorig jaar werd hij door YouTube aangenomen als hoofd van de mode- en beautysamenwerkingen. Met als voornaamste doel ervoor te zorgen dat Instagram niet gaat lopen met alle advertenties uit de industrie en dat ook YouTube een deel van de koek krijgt. Ter vergelijking: YouTube haalde vorig jaar volgens eMarketer zo’n 4,75 miljard euro op aan advertenties, Instagram 8,16 miljard euro.

Blasberg overtuigde alle voorgenoemde sterren persoonlijk om een account aan te maken op het platform. Aan Vogue Business vertelde hij eerder deze week dat hij zijn target voor dit jaar al gehaald heeft en dat er onder zijn bewind 60 nieuwe accounts werden aangemaakt. Naast persoonlijkheden, overtuigde hij ook luxemerken als Louis Vuitton en Dior om meer in te zetten op video.

Die gaf hij overigens ook strikte adviezen mee. In een interview met Harper’s Bazaar vertelde hij dan ook dat populaire YouTube-gebruikers net uitblinken door authentiek te zijn. In tijden waarin iedereen zijn foto’s op Instagram bewerkt, kun je er volgens hem net uitspringen op het videoplatform door mensen te tonen hoe je écht bent. Zo wordt Naomi Campbell door de media bijvoorbeeld versleten als een ijskoude bitch, terwijl ze in haar video’s best grappig en normaal overkomt. Ook raadt hij zijn “poulains” aan om niet al te merkgerelateerde content te maken, zelfs al is het een video van een merk, omdat dat mensen niet aanspreekt. Een goed voorbeeld daarvan is Dior dat actrice Priyanka Chopra Jonas een dag volgde voor hun modeshow. De video haalde meer dan 200.000 views. Ter vergelijking: de video van de show zelf haalde ‘slechts’ 12.000 views. Voor de verschillende partijen lijkt zijn aanstelling dus een slimme zet.