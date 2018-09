Van Monica Bellucci tot Carla Bruni: deze sterren liepen mee in de Dolce & Gabbana modeshow TVM

24 september 2018

12u30 0 Style Beroemdheden, plussize modellen, een grootmoeder, echte koppels en zelfs een baby: het was een bonte bedoeling op de catwalk bij Dolce & Gabbana in Milaan. De rode draad van de show? Dat iedereen anders is maar wel heel erg welkom in de ‘D&G-familie’.

De collectie zelf was niet bepaald één samenhangend geheel zoals normaal het geval is. Zo zagen we veel romantische bloemen, kant en sierlijke jurken voorbijkomen, maar even goed ook sportieve items zoals een baseballshirt, een bomberjas en pop-artprint op verschillende stuks. De focus lag duidelijk meer op de persoonlijke stijl van de modellen zelf en minder op het creëren van een collectie waarbij alles bij elkaar past. Een gedurfde stap voor het normaal zo klassieke Italiaanse modemerk.