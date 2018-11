Van ‘meme’ tot ‘dad’ fashion: de meest opvallende modetrends van het afgelopen jaar Liesbeth De Corte

21 november 2018

11u06 0 Style Nog een dikke maand en 2018 zit erop. Naar goede gewoonte gaat deze periode gepaard met talloze lijstjes die terugblikken op het afgelopen jaar. Modesite Lyst gaat met de eer van de eerste lopen door de grootste trends op te sommen, en die zijn - op z'n zachtst gezegd - nogal opvallend.

Mode in memes

“2018 is het jaar dat mode viraal is gegaan”, zo schrijft Lyst in z’n ‘Year in Fashion’-rapport. Daarmee bedoelt de zoekmachine dat verschillende mode-items eerst het internet veroverd hebben, en dan pas de modewereld. Denk aan de Crocs met plateauzolen van Balenciaga, de reusachtige ‘La Bomba’ strohoed van het Franse merk Jacquemus of de ieniemienie slippers van Kanye West. Stuk voor stuk gingen ze het wereldwijde web rond als memes, tot grote hilariteit van velen. Maar wie laatst lacht, lacht het best, want net die items gingen als zoete broodjes over de toonbank.

Nineties en nillies

Van de cropped hoodies tot de beruchte Buffalo’s, velours trainingspakken en de Saddle Bag van Dior: zeggen dat trends uit de jaren 90 en 2000 bezig zijn aan een heuse revival, is nog een understatement. Tot enkele jaren terug zagen we die enkel en alleen op kiekjes uit de oude doos, die we met het schaamrood op de wangen bekeken. En nu? Nu zijn al die oude trends in volle glorie terug en staan Instagram, webshops en etalages er vol mee.

‘Dad’ fashion

Het grootste mode-icoon van 2018? Je paps. Hij zelf zal er waarschijnlijk eens goed mee lachen, maar veel modetrends leken dit jaar rechtstreeks uit zijn kleerkast te komen. Dan hebben we het niet alleen over de ugly dad sneakers, maar ook over fleece, nonchalante cardigans en Hawaiiaanse hemdjes.

Sport deluxe

Streetstyle en streetwear zijn de sleutelwoorden van dit jaar. Het gevolg: steeds meer luxelabels hebben die sportieve vibe omarmt. Het meest frappante voorbeeld is misschien Virgil Abloh, die dit jaar werd aangesteld tot creatief directeur van modehuis Louis Vuitton. Volgens Lyst zijn er over het algemeen ook meer sportitems te koop en durven mensen er ook meer aan uit te geven.

Neon

Geel en bruin horen bij de populairste kleuren van het jaar. Maar de aller aller populairste tint? Neon, en dan vooral flashy geel of ‘slijmgroen’. Lyst zag maar liefst een stijging van 120% van zoekopdrachten naar deze kleuren. Met dank aan influencers als Blake Lively, Bella Hadid en Kim Kardashian.