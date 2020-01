Van korte kopjes tot romantisch roos: de 4 grootste beautytrends op de Golden Globes Margo Verhasselt

06 januari 2020

We sloten het feestseizoen nog maar net af en dat betekent dat het awardseizoen alweer klaarstaat. Welke awardshow mag de spits afbijten? De Golden Globes. De mooiste outfits hebben we hier al op een rij gezet, maar ook de beautytrends zijn ons niet ontgaan. Een bloemlezing.

De lob

De ‘lob’ of lange bob is al jaar en dag een favoriet op de catwalk. Onder andere Reese Witherspoon en Zoey Deutch lieten hun haar voor de gelegenheid naar een lange carré stijlen en kozen voor een haast identieke zijlijn en haarstructuur.

Metallic

Waren Awkwafina’s zilveren oogschaduw of Lucy Boyntons glinsterende cat-eye niet genoeg om je over de streep te halen? Bekijk dan eens de bijzondere look van Ansel Elgort: de acteur gaf een extra feestelijke toets aan zijn blauw pak met wat glitter aan zijn ogen.

Korte kopjes

De pixie cut is terug van weggeweest en hoe. De stijl heeft een horde fans achter zich geschaard die ook genomineerd waren voor de ‘Best Actress’-prijs: zo zagen we Cynthia Erivo, Olivia Coleman en Zoë Kravitz met een kort kopje op de rode loper aandraven.

Romantisch roos

Het mag dan wel winter zijn, roos maakte furore op de rode loper. Kirsten Dunst en Dakota Fanning trokken voor de gelegenheid een jurk aan in een roze tint. Daarnaast koos ook Best Supporting Actress genomineerde Beanie Feldstein voor een subtiele roze lip.