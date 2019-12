Van korsetten tot modieuze beha’s voor grote cupmaten: de geschiedenis van lingerie in beeld Timon Van Mechelen

26 december 2019

11u50 0 Style Het Belgische lingeriehuis Van de Velde werd 100 jaar geleden, in 1919, opgericht in Schellebelle door Margaretha en Achiel Van de Velde. Wat begon als een korsettenatelier met een handvol stiksters, groeide uit tot 3 gerenommeerde lingeriemerken: Marie Jo, PrimaDonna en Andres Sarda, die in 65 landen wereldwijd verkocht worden. We nemen een duik in de geschiedenis.

December 1919

Achiel en Margaretha Van de Velde richtten een eigen korsettenatelier op in Schellebelle. Margaretha was corsetière en ademde vakmanschap uit. Achiel was ondernemer en een geboren verkoper. De productie was artisanaal en de korsetten, merkloze producten met scherpe pasvorm, werden op bestelling gemaakt. Lingerie zoals we die nu kennen, bestond toen nog niet. Vrouwen bedolven hun figuur onder lagen kleren, ondergoed en strakke korsetten. Wie toen geen korset droeg, was onfatsoenlijk.

Jaren 20 en 30

In de roaring twenties groeit de charleston uit tot dé dansstijl van het moment. Bij die swingende bewegingen zat het traditionele spannende korset in de weg, dus werden voor het eerst step-in chemises, panty’s en bh’s geïntroduceerd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden vrouwen meer taken toebedeeld gekregen, de vele onderrokken en verschillende lagen ondergoed waren simpelweg niet erg praktisch meer. Mode-ontwerpers als Paul Poiret en Coco Chanel zorgden er voorts voor dat vrouwen steeds meer bewegingsvrijheid kregen op vlak van kleding. Niet dat er geen korsetten meer verkocht werden, maar de verkoop nam voor het eerst af.

Jaren 40 en 50

Deze decennia staan ook wel bekend als de bevrijding van de vrouw. Na WO II waren de noden en wensen van vrouwen immers grondig veranderd. Ze begonnen steeds vaker te werken en ook winkelen, waardoor beha’s en gaines aan populariteit wonnen. Midden jaren 40 werd het systeem van verschillende cupmaten geïntroduceerd. Nieuwe stoffen zoals lycra maakten het lingerieproducenten mogelijk om comfortabele producten te ontwerpen. Dankzij de filmindustrie werd het taboe rond lingerie voor het eerst doorbroken, het begon steeds belangrijker te worden dat de setjes er ook mooi en sexy uitzagen. Het was overigens ook het tijdperk waarin elke vrouw een puntbeha zoals Marilyn Monroe wou dragen.

Jaren 60 en 70

De vrouw emancipeerde en wilde meer comfort. Van de Velde zette daarom in op de productie van comfortabele, functionele en kwaliteitsvolle dameslingerie. Ook werden de eerste merkproducten gelanceerd, zoals Lily of France en het jongere Miss Osay. In de jaren 70 hingen sommige feministen hun beha’s aan de wilgen, omdat ze vonden dat de beha stond voor de onderdrukking van de vrouw. Maar dat protest hield niet lang stand.

Jaren 80

In 1982 bracht Jane Fonda haar eerste trainingsvideo uit, waardoor vrouwen wereldwijd massaal gingen sporten en daarvoor hadden ze ondersteunende onderkleding nodig. Dankzij Madonna die in haar excentrieke kledingstijl de nadrek legde op lingerie, werd het hip om je beha zichtbaar te tonen. De ontwerpen werden dan ook steeds mooier, luxueuzer en opvallender qua kleur en print. Het eigen lingeriemerk van Van de Velde, Marie Jo, speelde daar handig op in met vernieuwende, creatieve designs en een uitstekende pasvorm

Jaren 90

In de jaren 90 werd de push-upbeha die de borsten optilt en samenbrengt, steeds populairder. Er werd ook voor het eerst een modeshow van Victoria’s Secret georganiseerd, wat sexy lingerie alleen maar populairder maakte. Kant en doorzichtige stofjes waren hipper dan ooit tevoren. In eigen land nam Van de Velde het Duitse lingeriemerk PrimaDonna over. Met de eerste modieuze lingeriecollectie voor grote cupmaten, ontkende het bovendien een belangrijke revolutie in de lingeriewereld.

Jaren 2000 tot nu

Kenmerkend voor de jaren 2000 was de string die zichtbaar boven de jeansbroek met lage taille gedragen werd. En nog steeds veel kleurrijke en opvallende lingerie. De cupmaat van vrouwen blijft overigens groeien dus daar zet men alsmaar meer op in. Recent winnen de bralette’s en sportbeha’s vooral aan populariteit. Qua campagnes wordt dan weer meer ingezet op diversiteit, onder andere ook door de populariteit van Rihanna’s lingeriemerk Savage x Fenty dat voluit de kaart van inclusiviteit trekt.