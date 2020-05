Van kitflops tot Teva’s: deze schoenentrends zie je straks overal Hilde Geudens

08 mei 2020

11u01 0 Style Sandalen en slippers regeren over het nieuwe seizoen. Ze geven een kledingstuk schwung en zijn net zo verschillend als dat ze cool zijn. Ziehier: acht succesformules.

1. S trappy sandalen & jeans

Een jeans met een paar sandalen met superfijne bandjes oogt altijd top, helemaal in combo met een eenvoudige witte top. Strappy sandalen zijn de elegantste uit het gamma en zijn het mooist in wit, zwart of beige.

Sandalen van Zara, 39,95 euro.

Tas van Essentiel, 295 euro.

Jeans van Arket, 95 euro.

Top van Astrid Black Label, 59,99 euro.

2. Lace-ups & pantalon

De broekspijpen binden we voortaan in met de bandjes van lace-upsandalen. Werkt het best met brede en rechtvallende broeken en zelfs met joggingbroeken, zolang de pijpen lang & jeans genoeg zijn.

Sandalen van Steve Madden, 99,99 euro.

Broek van Nathalie Vleeschouwer, 159 euro.

Blouse van Zara, 29,95 euro.

Tas van Monte Catria via Pia Sassi, 189 euro.

3. Kitflops & leren jurk

Kitflops, een combinatie van kittenheels en flipflops, zie je nu veel. Ze zijn erg elegant en ze passen overal bij. En ja, ook bij leren stuks, als verfijnde tegenhangers. Om het strenge wat te counteren.

Kitflops van Mango, 35,99 euro.

Zonnebril van Scotch & Soda, 165 euro.

Leren jurk van Zara, 299 euro.

Handtas van Marie Martens, 375 euro.

4. Espadrilles & zomerjurk

Draag espadrilles met linnen of katoenen jurken. Die roepen beelden op van plattelandsvakanties en picknicks in het veld. Zo wordt het instant zomer. Werk af met een rieten tas.

Espadrilles van Zara, 39,99 euro.

Oorbellen van Souvenirs de Pomme, 115 euro.

Tas van Mango, 59,99 euro.

Jurk van Julia June, 389 euro.

5. Muiltjes & bermuda

Erg trending: een bermuda met muiltjes met een vierkante neus of met een gevlochten band. Het mooist met stuks die niet te casual zijn, zoals een classy bloes of een matchende blazer.

Muiltjes van NA-KD, 56,95 euro.

Bermuda van Gerry Weber, 75,99 euro.

Zonnebril van Tom Ford, 279 euro.

Blouse van Essentiel Antwerp, 185 euro.

6. Dad-sandalen & maxi-jurk

Contrasterende combinaties blijven aantrekkelijk. Ook dit seizoen dragen we avontuurlijke Teva-achtige sandalen onder zwierige maxi-jurken. Ze geven de jurk meer body en vice versa.

Sandalen van Teva, 70 euro.

Zonnebril van Victoria Beckham, 391 euro.

Jurk van Julia June, 449 euro.

Tas van COS, 99 euro.

7. Flatforms & pak

Een robuust stel sandalen geeft elke outfi t een portie nonchalance mee. Ze zijn extra leuk met kledingstukken waarbij je het niet verwacht, zoals een net pak. En comfortabel, dat ook.

Flatforms van MTNG, 55,95 euro.

Blazer van Scotch & Soda, 164,95 euro.

Broek van Scotch & Soda, 99,95 euro.

Top van Filippa K, 80 euro.

8. Slippers & cropped broek

Platte slippers met een brede band blijven een hit en doen het altijd goed met een wijde cropped broek. Ga voor een chique variant en draag er een minimalistische top bij. Klaar!

Slippers van Högl, 140 euro.

Broek van Zara, 39,95 euro.

Top van Ginger, 69,95 euro.

Tas van Baum und Pferdgarten, 99 euro.