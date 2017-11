Van jeansbroeken met scheuren tot hele korte kleedjes: de stijl van Meghan Markle onder de loep Timon Van Mechelen

De Britse prins Harry trouwt deze lente met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. Er is al veel geschreven over de beeldschone 36-jarige dame, maar ook haar persoonlijke stijl is zeker een artikel waard. Die is namelijk klassiek zoals dat iemand aan het hof betaamt, maar wel jonger en gedurfder dan die van pakweg schoonzus Kate Middleton. Wij bestudeerden haar vestimentaire keuzes voor jullie.

Lange tijd had Meghan Markle een eigen lifestyleblog en ze ontwierp ook al een capsulecollectie voor het Canadese merk Reitmans. Dat ze er steeds uitziet om door een ringetje te halen is dan ook geen verrassing. De actrice kiest steevast voor klassieke en simpele stuks, hele felle kleuren en drukke prints vermijdt ze. Maar dat wil niet zeggen dat haar stijl saai is. Je ziet dat ze kennis van mode heeft, en dat vertaalt zich in haar looks.

De skinny jeans

Als ze niet naar een formeel evenement moet, draagt Meghan bijna altijd een skinny jeansboek. Ze is fan van het merk Mother Denim, en haar favoriete broeken hebben een paar gaten aan de knieën of een gerafeld randje aan de onderkant. Hieraan zie je erg duidelijk het verschil met de stijl van Kate Middleton. Die zou nooit een broek met gaten dragen, Meghan vindt een skinny zonder dan weer wat te saai.

Photonews

De witte zijden blouse

Moest ze kunnen, zou Meghan vast elke dag een witte zijden blouse dragen. Er zijn dan ook talloze foto’s te vinden van de actrice in een wit hemd. Zelf draagt ze liefst de hemden van het Franse merk Equipment. Daar hangt een prijskaartje aan van om en bij de 400 euro, maar gelukkig zijn er ook goedkopere exemplaren op de markt. Een zijden blouse staat formeel, maar zit net toch weer iets losser dan een opgesteven katoenen hemd.

Photonews

De kokerrok

In de avond kleed Meghan zich al eens graag op en dan ruilt ze haar favoriete skinny jeans veelal in voor een kokerrok. Omdat het al zo’n klassiek stuk is, schuwt ze hierbij geen prints of kleuren. Al is ze even grote fan van een subtiel zwart exemplaar met pakweg een hoge split om het toch een béétje interessanter te maken.

Brunopress/Photonews

De (klassieke) jas

Als er iemand is die haar klassiekers qua jassen kent, is het Meghan wel. Van de lederen bikerjas tot de beige trenchcoat en de groene parkajas, ze heeft ze allemaal in huis. En die hoeven niet eens (altijd) duur te zijn. Zo werd ze afgelopen zomer nog gespot in een lange grijze jas van de Britse keten Topshop.

Photonews/Brunopress

De ballerina

Ze lijkt er haast een patent op te hebben, want in het dagdagelijkse leven wordt Meghan alleen maar gespot op comfortabele ballerina’s aan haar voeten. Af en toe maakt ze ook een uitzondering voor loafers, als het écht moet dan. ’s Avonds draagt de actrice wel hakken, dan zijn die van Louboutin en Altuzarra favoriet.

Brunopress

De avondjurken

In tegenstelling tot haar schoonzus Kate Middleton die het altijd klassiek houdt, trekt Meghan alle registers open op de rode loper. Dan mag het kort en/of diep uitgesneden zijn, kunnen de hakken haast niet hoger zijn, hoe glamoureuzer hoe beter. Favoriete merken voor avondjurkjes zijn Erdem, Self Portrait en Roland Mouret.

Photonews/Brunopress