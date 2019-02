Van handtassen tot jurken: waarom de modewereld van het boze oog houdt mv

28 februari 2019

16u02

Bron: the guardian 0 Style Het is een oud symbool dat terugkomt in verschillende culturen en religies, maar je ziet het tegenwoordig ook veel vaker op T-shirts en zelfs kussenslopen opduiken: het boze oog. Maar wat betekent het nu juist?

Eens het je begint op te vallen is er geen ontkomen meer aan: het boze oog is overal. Het oog, waarvan de pupil vaak in het kobaltblauw is, is al jaren een terugkerend motief in de mode. Van de ketting die Willow Smith droeg bij het showen van Chanels brillencollectie voor de herfst tot Elie Saabs jurken uit de couturecollectie van 2017. Het beeld is hip, en de trend wordt steeds populairder.

Coach 1941's 2019 Cruise collection toont het boze oog op sweaters terwijl Nicole Millers meest recente collectie het motief over jasjes, jurken en rokken verspreidde. Toen Asos hun nieuwe homecollectie, Supply, aan de wereld voorstelde zat er ook een kussensloop met ‘eye see you’, een badmat en beddengoed met de print tussen.

Van het boze oog wordt geloofd dat het een talisman is, het zou je dan ook bescherming geven tegen kwade blikken van jaloezie of afgunst. Anderen geloven dan weer dat te veel aandacht je ook ‘boze-oog-ongeluk’ kan bezorgen. Wat je ook gelooft, het concept gaat al eeuwen mee en keert terug in verschillende religies en culturen. De symbolen kunnen in huizen, op muren, aan deuren en op meubels gevonden worden maar komen vooral op juwelen terug.

De modewereld wordt al langer aangetrokken tot talismannen. Volgens mode- en onderzoekswebsite Lyst zijn kettingen en ringen nog steeds het populairst. Maar ook als tattoo doet het symbool het goed. Zo krijg je op Instagram rond de 7.000 resultaten wanneer je ‘evil eye tattoos’ ingeeft, wat bijna het dubbel van de gelijkaardige ‘astrology tattoos’ is.

Het Franse modehuis Kenzo is een van de grootste fans en refereert naar het oog als een ‘embleem voor de moderne tijd in het huis’. Maar het teken van Kenzo zou meer geïnspireerd zijn door ‘de lover’s eye’, een ontwerp uit de 18de en 19de eeuw. Wanneer je dat teken droeg zou je altijd je liefde voor je partner in de verf zetten.