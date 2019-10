Van foundationmapping tot yogahuid: dit zijn dé beautybuzzwords die je moet kennen Sophie Vereycken

04 oktober 2019

14u57 2 Style Dacht jij dat bij greenwashing alleen groene kleding in de wasmachine mag en dat baking alleen in de keuken gebeurt? Dat LVL voor ‘Liefhebbers Voetbal Liga’ staat en dat een shelfie gewoon een selfie is met spraakproblemen? Lees dan vooral verder, want dit zijn dé beautybuzzwords die je moet kennen.

Adaptogenen

Ze danken hun naam aan hun talent om zich aan te passen aan wat ons lichaam nodig heeft en zijn al eeuwen een vaste waarde in de ayurvedische geneeskunde. In verzorgingsproducten zouden adaptogenen zoals maca, aloë vera en rozemarijn de huid kalmeren en herstellen.

Baking

Echte baking queens staan tegenwoordig in de badkamer. De techniek werd afgekeken van dragqueens en bestaat uit een dikke laag gezichtspoeder die je tien minuten laat zitten. Onze lichaamstemperatuur zorgt ervoor dat het poeder als het ware gaat ‘bakken’ en – wanneer je het teveel met een luchtige kwast wegveegt – een mooi matte teint achterlaat.

Cut crease

De naam zeg het al: bij een cut crease worden ooglid en arcadeboog met behulp van sterk contrasterende kleuren van elkaar afgesneden. Zo wek je de illusie van grotere oogleden.

Dermaplaning

Wie had gedacht dat mannen de skincarepioniers zijn? Zij doen al jaren aan dermaplaning, oftewel … scheren. Door met een mesje over het gelaat te schrapen, verwijder je dode huidcellen. Hallo, babyzacht velletje en meer éclat.

Essences

Skincarenieuwkomers van het jaar zijn de essences. Ze zijn het best te omschrijven als een kruising tussen een toner en een serum: erg vloeibaar en boordevol actieve ingrediënten.

Foundationmapping

De plamuurtijd is een definitief afgesloten tijdperk. Trend du jour is foundationmapping: breng je foundation alleen aan op de T-zone, zijkanten van de neus en eventuele onzuiverheden. Wangen en jukbeenderen laat je vrij.

Greenwashing

Groene beauty verkoopt, en dus maken sommige merken zich schuldig aan greenwashing: het misleiden van de consument met duurzame, ecologische en natuurlijke claims. Wil je écht natuurlijk shoppen? Koop dan producten met gecertificeerde labels.

Hollywood peel

Deze peeling, officieel de carbon peel genoemd, heeft zijn bijnaam niet gestolen. Half Hollywood nestelt zich op regelmatige basis in de behandelstoel voor deze combinatie van medische koolstof (carbonmengsel) en lasertechnologie. Het resultaat is een diepe reiniging die erg geschikt is voor de onzuivere huid.

Jade

Niet diamant, maar jade is a girl’s best friend. De edelsteen staat bekend voor zijn zuiverende en helende energie. Door de huid ermee te masseren zou de bloedcirculatie verbeteren.

Kobido

Oorspronkelijk een schoonheidsritueel voor Japanse keizerinnen, tegenwoordig een populaire gezichtsmassage met drukpunttechnieken die de collageenproductie en bloedsomloop stimuleert.

LVL

Beter bekend als de ‘lash volume lift’ of de wimperlift. Tijdens de behandeling worden ze gekleurd en gekruld voor prachtige waaierende wimpers die tot zes weken houden. Au revoir, mascara.

Micro-concealing

Het vergt precisiewerk, maar het resultaat mag er zijn. Je stipt onzuiverheden aan met een klein penseel. Een concealer in exact dezelfde tint als je huid is een must. Je wil er niet uitzien alsof je de mazelen hebt.

Neurobeauty

Neurowetenschappers zijn ervan overtuigd dat er een erg nauwe band is tussen hersenen en huid. Enter:

behandelingen die de communicatie tussen de spieren van ons gelaat en ons brein weer herstellen voor een

stevigere huid.

PA+

SPF kennen we allemaal. Maar daarnaast bestaat er PA+, een systeem dat afkomstig is uit Japan en aangeeft in welke mate een product beschermt tegen uv A-straling van de zon. In tegenstelling tot uv B zorgt uv A niet voor verbranding, maar voor huidveroudering en het bruinen van de huid. Hoe hoger het aantal plusjes, hoe beter.

Root shadow

Uitgroei, maar dan beter: de kapper kiest bewust voor een donkere tint op de haarwortels en een lichtere schakering op de lengtes. Handig én beter voor je haar, want je hoeft niet maandelijks naar het salon.

Shelfie

Wie graag oude favorieten herontdekt, zoekt het best op de hashtags #shelfie en #beauty voor een stroom aan

badkamerkastjes vol inspiratie.

Tantouring

Contouren, maar dan met zelfbruiner. Breng het aan op de slapen, kaaklijn en net onder de jukbeenderen. Voordeel als het goed gelukt is: het blijft lang zitten. Nadeel als het niet goed gelukt is: het blijft lang zitten.

Ultragloss

Ultragloss of glass hair zijn glanzende, gestylede lokken die momenteel hun moment de gloire beleven. Het ideale excuus voor dat kappersbezoek.

Waterless

Water is het meest gebruikte ingrediënt in de beautyindustrie omdat het op een goedkope manier volume toevoegt. En meer in een potje betekent meer in de kassa. Maar dat is steeds minder verantwoord. De oplossing?

Waterless beauty, oftewel: producten die volledig watervrij zijn.

Yogahuid

#Yogaskin beleeft hoogdagen op social media. Voor die gezonde glow heb je geen tienbeurtenkaart nodig. Wat highlighter en een hydraterend serum werken even goed.

Zero waste

Veel producten zijn verpakt in plastic dat we meteen na aankoop weer weggooien. Zonde, zeker als je bedenkt dat het liefst 500 jaar duurt voor plastic afgebroken wordt. Tijd om de hand in eigen badkamer te steken en te kiezen voor ecologische en duurzame alternatieven.