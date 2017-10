Van fijn haar naar volume in 3 minuten Sophie Vereycken

16u19 0 thinkstock Style In een ideale wereld stond je op met lippen à la Angelina Jolie, een frisse teint zoals Jennifer Lawrence en de volumineuze lokken van Gigi Hadid. In werkelijkheid zie je er eerder uit als een vogelverschrikker met CVS, maar niet getreurd: aan dat kapsel kan je gelukkig wél iets doen.

Weinig volume of futloos haar, het is één van de meest gehoorde klachten over onze haren. Helaas zijn we niet allemaal gezegend met de genen van pakweg Shakira, en moeten we onze lokken met stiekeme trucjes wat meer leven inblazen. En één van onze favoriete tips is nog geen drie minuten werk, en ken je ongetwijfeld nog van vroeger.

Wat?

Wie van zichzelf opgezadeld zit met fijn haar, heeft ongetwijfeld al tal van volumesprays en -mousses geprobeerd, vaak zonder het gehoopte resultaat. Wel, pak dat wafelijzer van vroeger er maar weer bij, want geloof het of niet: dat werkt wél.

Hoe?

Verdeel je haar in twee secties: het bovenste deel doe je even aan de kant met een grote speld. Vervolgens zet je bekjes in de lokken er net onder, maar doe dit enkel aan de kruin. "Als je de bovenste lokken weer neerlaat, dan ziet niemand nog dat je gewafeld haar hebt, maar heb je wel meteen héél veel extra volume," verklapt Adam Reed. "En meer dan drie minuten tijd ben je er niet aan kwijt!"