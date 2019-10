Van deze kledingstukken dromen mannen en vrouwen wereldwijd nu het meest Timon Van Mechelen

31 oktober 2019

10u00 0 Style Van de catwalk naar onze kledingkast. Elk seizoen zijn er weer modetrends waar vrouwen en mannen wereldwijd voor vallen. Modezoekmachine Lyst maakt er steeds per kwartaal een overzicht van en wij maakten een samenvatting.

Sinds de aanstelling van Daniel Lee als creatief directeur bij Bottega Veneta is het Italiaanse merk pijlsnel uitgegroeid tot één van de populaire labels ter wereld. Het zag niet alleen de omzet stijgen met 9,8% in het derde kwartaal, de ‘padded sandals’ (zie foto bovenaan) van het merk zijn meteen ook hét meest gewilde mode-item bij vrouwen. Er werd maar liefst 27.000 keer naar gezocht op Lyst. De lederen sandalen hebben een prijskaart van € 680.

De veelbesproken ‘Le Chiquito mini bag’ van het Franse merk Jacquemus - kost € 307 voor een tas waar letterlijk enkel een eurocent of M&M in past - neemt de tweede plaats in. De ‘1969 bag’ van Paco Rabanne won eveneens flink aan populariteit afgelopen kwartaal. Met dank aan celebs als Priyanka Chopra en Emily Ratajkowski die veelvuldig met het accessoire gespot werden. Voor het Spaanse merk is het de eerste keer ooit dat ze in een lijst van Lyst verschijn. De tas die voor het eerst in 1969 voorgesteld werd maar opnieuw werd uitgebracht nu, gaat over de toonbank voor € 1.045.

Bij heren staat de ‘Bramant Puffer’ van Moncler dan weer het hoogst op hun verlanglijstje. Alleen al in september werd er 92% meer naar de klassieker der klassieker onder de donsjassen gezocht. Het kledingstuk wordt verkocht voor tenminste € 860. Nadat de ‘Blockbuster Belt’ van Gucci al 8 keer zijn opwachting maakte in de lijst van meest populaire producten voor vrouwen, zijn nu ook de mannen overstag gegaan. De lederen riem met gouden logo van Gucci staat op meteen op de tweede plaats. Gemiddeld werd er maandelijks 110,000 keer naar gezocht. De riem kost € 320.

Sneakers blijven ook dit kwartaal populair. Op de derde plaats bij vrouwen staan de ‘Continental 80' sneakers van Adidas. Wellicht omdat onder andere Kendall Jenner, Hailey Bieber en Sofia Richie er verschillende keren mee gespot werden. Goed nieuws wel over het prijskaartje van de schoenen, ze kosten namelijk maar € 79,95. Mannen verlangen dan weer vooral naar de ‘Air Jordan 1 Mid SE’ sneakers van Nike (vanaf € 119,95). Er werd 31% meer naar gezocht. Ook de ‘Ozweego’ sneaker, te koop vanaf € 395, die werd ontworpen door onze landgenoot Raf Simons voor Adidas blijft populair met 41% meer zoekopdrachten.

Gezien de temperaturen buiten is er ondertussen misschien al verandering in gekomen, maar blijkbaar wilden heel wat heren ook graag de ‘Octopus Print Swim Shorts’ van Vilebrequin dragen. Ondernemer Jeff Bezos werd er vorige zomer al in gespot, het broekje kost € 235, en dat heeft blijkbaar geholpen. Vrouwen wilden dan weer graag op het strand rond paraderen in de Fendi ‘FF Motif Bikini’ nadat rapster Nicki Minaj hen voorging. De bikini was bijna overal uitverkocht ondanks het prijskaartje van € 390.