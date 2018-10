Van deze beautytrends nemen we deze herfst afscheid Liesbeth De Corte

03 oktober 2018

07u48

Bron: PureWow 0 Style Een nieuw seizoen en een nieuwe maand. Dat betekent ook een nieuwe ochtendroutine voor de spiegel. Deze drie beautytrends waren typerend voor de voorbij zomer en laten we dus achter ons, maar gelukkig staan er al enkele herfstachtige alternatieven klaar.

Out: glossy oogschaduw

In theorie klinkt het zwoel en gedurfd, oogleden met een kleurtje én een ultraglossy laagje erover. Maar in de praktijk valt het toch wat tegen. Het boeltje plakt en is jammer genoeg niet zo draagbaar. Deze zomer uitgeprobeerd, maar nu dus afgevoerd.

In: perzikachtige tinten met een subtiele glans

We schreven het eerder al: deze herfst is het roze boven. Ook een zachte perzikkleur doet zowel blauwe als groene of bruine ogen knallen. Kies voor wat oogschaduw met glitters of een subtiele glans: zo bekom je hetzelfde resultaat, maar zonder het geknoei en kleverig gevoel.

Out: wet hair look

De wet hair look is en blijft prachtig bij modellen, maar het resultaat bij de doodnormale mens - waaronder ondergetekende - is toch iets minder. Zéker in combinatie met het regenachtige én winderige weer.

In: kaarsrechte en glanzende lokken

Je hebt hem misschien al gespot op Instagram: de erg strakke, halflange bob, die er zo glanzend uitziet als gepolijst marmer. Deze nieuwe stijl kreeg de toepasselijke naam 'glass hair'. Trendsetter van dienst is Kim Kardashian, maar het kapsel is de ideale verlosser voor iedereen met stijl haar of wie sukkelt met het maken van beach waves.

Out: de 'ik heb net op mijn lip gebeten'-look

Wie graag waterijsjes eet, weet dat deze lekkernij z'n sporen nalaat. Het midden van je lippen krijgt na de smulpartij een donkerdere kleur, die vervaagt naar de randen toe. Deze zomer was de equivalent hiervan in lipstickland overal te zien: de zogenoemde 'popsicle stained' lippenstift. Een beetje het effect wat je krijgt als je in je lippen bijt, maar dan in een feller kleurtje. Nu het ijsjesseizoen voorbij is, geldt dat ook voor deze beautytrend.

In: matte lipstick met satijnachtige finish

Na de shiny, glanzende lippen van deze zomer maakt de matte lipstick opnieuw zijn intrede. Mét een nieuwigheid: deze herfst zijn heel wat lipsticks voorzien van een hydraterende olie, goed voor een fluweelachtig effect én jouw droge lippen.