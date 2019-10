Van debardeur tot wandelschoenen: het is in om je als toerist op leeftijd te kleden Timon Van Mechelen

17 oktober 2019

10u03 5 Style Op het internet wemelt het van de lijstjes met tips om te vermijden dat je er op vakantie uitziet als een toerist op leeftijd. Toch is die stijl nu éxact wat het modebeeld voorschrijft. Hoe ‘lelijker’ hoe beter.

De modetrend van ‘ugly fashion’ oftewel lelijke mode is al een tijdlang gaande. Het begon wellicht met de hipstercultuur die rond 2012 van Berlijn naar onze contreien overwaaide. In sneltempo waren de houthakkershemden, de opgerolde of afgeknipte tweedehands jeansbroeken, de korte truitjes, de mooie bijgetrimde baarden en de dotjes op de hoofden van beide geslachten niet meer aan te slepen. Het werd trendy om er een beetje armoeiig uit te zien, maar dan wel met een peperdure flat white koffie en nieuwste iPhone in je hand.

Een aantal jaar later lanceerde het New Yorkse trendbureau K-Hole de trend normcore. Er zo normaal mogelijk uitzien, net als wijlen Steve Jobs of Barack Obama in hun vrije tijd. Denk witte sportsokken in witte sportschoenen, basketbalshorts of jeans die recht naar beneden vallen en hoog in de taille zitten, de fleecetrui of oversized sweater. Ook Birkenstocks en Crocs wonnen aan populariteit, designers brachten zelfs luxevarianten uit met bijhorend hoog prijskaartje. Voor wie het zich afvraagt: ja, daar bestaat wel degelijk een publiek voor want de schoenen vlogen wereldwijd de toonbank over.

Een bejaarde op vakantie

In het verlengde daarvan dicteert de mode om er nu uit te zien als een bejaarde op vakantie of zoals een Amerikaanse toerist op leeftijd. De millennials, de generatie geboren na 1980, keren ermee terug naar hun jeugd want het zijn exact de kleren die hun ouders vroeger droegen. Maar dan wel - althans als je écht mee wil zijn - de luxevariant erop. Niet meer de sportieve items die de normcore-trend domineerden, meer de ietwat ouwelijke stukken gemaakt van mooie materialen. Geen opvallende logo’s, boodschappentassen als handtas en loopschoenen, maar net meer klassiekere stukken. Eigenlijk zo’n beetje alles wat je vroeger absoluut nooit zou willen dragen.

7 essentiële items

1. De bermudashort

2. Oversized overhemd - geruit of pastel

3. De wandelschoen, gemaakt van leder of suède

4. De debardeur, in wol of kasjmier

5. Coltruien

6. Het vissershoedje

7. Donsjas

1/ Wandelschoenen van & Other Stories, € 149, online en in de winkels te koop.

2/ Shorts van Stradivarius, € 19,99, via Zalando.

3/ Debardeur van Arket, € 69, online en in de winkels te koop.

4/ Donsjas van Uniqlo, € 59,90, online en in de winkels te koop.

5/ Vissershoedje van Herschel Supply x Basquiat, € 49,99, o.a. online te koop.