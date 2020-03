Van de runway naar jouw beautytafel: make-up artieste legt uit hoe je glitter draagbaar maakt Valérie Wauters

06 maart 2020

10u02 0 Style Je zag ze in overvloed in de serie ‘Euphoria’ en ze domineerden de runway op zowat elke fashion week. Er is met andere woorden geen ontkomen meer aan: glitter is terug. Ines Borgonjon, make-up artist bij M.A.C, vertelt hoe je een glitterlook draagbaar maakt. “Op make-up staan geen regels.”

Een make-uplook met een flinke portie glitter: “da’s niks voor mij”, hoor ik je al denken. “Fout”, zegt Ines Borgonjon van beautymerk M.A.C. “Voor elke stijl, persoonlijkheid, oogvorm, huidskleur en leeftijd bestaat er wel wat glitter. Kies eerst en vooral je glitter in een kleur die jou goed ligt en breng hem aan op een manier die bij jou past. Voor de ene persoon kan dat een subtiel accent zijn in de binnenste ooghoek, voor de andere een beetje glitter om je smokey eyes een upgrade te geven. Ben je een durver, dan kan je misschien zelfs kiezen voor een glitter ‘dusk’ rondom je ogen.” Zo’n dusk is een waasje glitter rond je ogen, dat je zo intens of subtiel maakt als je zelf wil of durft. “Het belangrijkste is dat je je goed voelt met wat je draagt: op make-up staan geen regels.”

“Wat ik persoonlijk altijd een schot in de roos vind is een streepje glittereyeliner”, gaat Borgonjon verder. Vooral voor overdag blijkt deze look een winnaar. “Een glanzend accent in combinatie met een laagje mascara op je wimpers en een subtiel opgemaakte huid ziet er altijd mooi uit, zonder dat je er té overdreven opgemaakt uitziet. Wat ik daarnaast ook erg leuk en draagbaar vind zijn wat glittertjes in je binnenste ooghoek of tegen de wimperaanzet.”

Allemaal goed en wel, zo’n glitterlook, maar hoe hou je die dingen op z’n plaats? Het laatste wat je wil is immers een gezicht als een discobal, boordevol glitters die als loslopend wild over je gezicht huppelen. “Je kan losse glitters aanbrengen met een mixing medium gel die je glitter honkvast op hun plaats zal houden”, tipt Borgonjon. “Een andere handige oplossing is een fixerende spray. Verder gebruik ik ook graag de Dazzleshadow Liquid van M.A.C.. Deze vloeibare glitters zijn makkelijk aan te brengen met een applicator en eens ze opgedroogd zijn blijven ze ontzettend goed zitten.”

1. Urban Decay, Heavy Metal Glitter Eyeliner, € 21,60.

2. M.A.C., Mixing Medium, € 19,50.

3. NYX, Glitter Goals Liquid Eyeliner, € 9,30.

4. Make Up Revolution, Glitter Paste, € 4,95.

5. M.A.C., Dazzleshadow Liquid, € 24.