Van de piste naar de catwalk: Nafi Thiam schopt het tot model Liesbeth De Corte

29 september 2018

10u50

Bron: Vogue 0 Style Virgil Abloh heeft in Parijs zijn lente- z omercollectie voor 2019 van Off-White voorgesteld. Hij stuurde heel wat bekende gezichten de catwalk op, zoals Kendall Jenner, Bella Hadid, Karlie Kloss, Kaia Gerber én onze nationale trots Nafi Thiam.

Thiam was bijlange na niet de enige atlete die de catwalk onveilig maakte. Off-White's creative director Virgil Abloh heeft er namelijk bewust voor gekozen om enkele vrouwelijke topsporters te laten meelopen in zijn show. Zo passeerden ook English Gardner, Rénelle Lamote, Cecilia Yeung, Dina Asher-Smith, Katarina Johnson-Thompson, Caterine Ibargüen en Vashti Cunningham de revue.

"Het leek mij logisch om atletes te laten meelopen. Ze zijn dan ook mijn muzes", reageert Abloh in Vogue. "Deze Olympische atletes trainen zo goed als elke dag en leven in sportkledij. Ik wilde eens zien welk effect het had als professionele sporters dan ook écht mijn ontwerpen droegen."

Het is niet de eerste keer dit jaar dat de streetwearontwerper samenwerkt met een sportieve bekendheid. Vorige maand nog pakte hij uit met een capsulecollectie die volledig gebaseerd is op Serena Williams.