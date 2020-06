La Provençale Bio Gesponsorde inhoud Van de koelkast tot het badkamerkastje: dit is waarom bio booming business is Aangeboden door La Provençale Bio

23 juni 2020

Néé, je hoeft geen geitenwollensokken te dragen om biologisch te leven. Door meer bewuste aankopen te doen, kom je al heel ver. Dit zijn drie redenen om vaker voor bio te kiezen.

Je smeert bewust

Ook op beautyvlak zijn we steeds meer op zoek naar groener én beter. Menig beautylover neemt de ingrediëntenlijst van z’n huidverzorging onder de loep en kiest bewust voor bio. Biobeauty had niet altijd de beste reputatie: het zou duur, onaangenaam en minder effectief zijn. Gelukkig maken we tegenwoordig eenvoudig onze selectie uit een breed aanbod vol natuurlijke toppers als jojoba-, olijf- en kokosolie: ingrediënten met een bewezen werking die lief zijn voor lichaam én natuur.

Je koopt duurzaam

Voor bioproducten kiezen is één van de makkelijkste manieren om duurzamer te gaan leven. Maar ook door lokaal te kopen - of ‘winkelhieren’ - draag je je steentje bij. Doordat je aankoop geen kilometers hoeft af te leggen voor het in je winkelmandje belandt, verklein je automatisch je ecologische voetafdruk. Ook seizoensgebonden producten – zoals witloof in de winter en aardbeien in de zomer – helpen je heel wat CO2-uitstoot te besparen.

Wil je de impact van je shopgedrag verder beperken? Duik dan eens een tweedehandswinkel in, dé plek om originele stukken te vinden voor een spotprijsje. Wie liever voor iets nieuws gaat, kan zelfs bij de grote ketens terecht voor stukken van gecertificeerd biokatoen of gerecycleerde materialen. Bovendien kan je in verschillende winkels lege verpakkingen binnenbrengen in ruil voor een kortingsbon : een win voor het milieu én voor je portemonnee.

Je weet wat je eet

In het biologisch productieproces wordt gekeken naar hoe dingen anders én beter kunnen. In de niet-bioindustrie worden synthetische pesticiden en meststoffen ingezet om meer te produceren. In de bioteelt rekenen landbouwers op natuurlijke alternatieven. Zo wordt de bodem gevoed door organische meststoffen en worden insecten op afstand gehouden door natuurlijke vijanden. Ook antibiotica en hormonen worden resoluut uit biovlees gebannen.

Wie bio eet, hoeft zich dus geen zorgen te maken over chemicaliën die de voedselkwaliteit beïnvloeden. Meer nog: verschillende bioproducten hebben op nutritioneel vlak vaak meer te bieden dan niet-biologische varianten. Zo bevat melk en vlees van biovee dat in de buitenlucht kan grazen minder verzadigd vet en tot de helft meer gezonde omega 3-vetten dan een niet-biologische tegenhanger.

Smeer bio met La Provençale bio

La Provençale bio bewijst dat biobeauty werkt. Met producten op basis van artisanaal geperste olijfolie toont het merk aan dat natuurlijke ingrediënten niet moeten onderdoen voor hun synthetische tegenhanger. De producten met gecertificeerde AOC Provence-olijfolie beloven de huid te voeden en beschermen, zoals alleen een bioproduct dat kan.