Van de donsjas tot coltrui: 5 kledingstukken die warm én trendy zijn

16u57 0 BrunoPress Style Geen idee wat de winter nog voor ons in petto heeft, maar als we afgaan op de voorbije dagen ziet het er alleszins niet al te best uit. Wacht alleen nog even met die moonboots en ski-jas uit de kast te halen. Er zijn ook kledingstukken die én modieus én warm zijn.

1. De donsjas

Donsjassen zijn niet alleen (terug) in de mode, ze zijn ook nog eens heel lekker warm. Eigenlijk voelen ze aan alsof je een warm dekbed om je heen geslagen hebt. Combineert eigenlijk tof met alles, denk een jeansbroek met sneakers, maar even goed een lange avondjurk met hakken.

1. Weekday, € 100, online en in de winkels te koop.

2. Uniqlo U, € 59,90, online en in de winkels te koop.

3. Esprit x Opening Ceremony, € 379, online te koop.

2. De coltrui

In principe een basisstuk, maar wel een erg veelzijdig kledingitem dat niet mag ontbreken in je wintergarderobe. Heel erg hip is om een coltruitje onder een ander kledingstuk te dragen, zoals een dikke trui, een jurk met spaghettibandjes of een T-shirt. Daarmee creëer je die typische jaren negentig look die nu terug zo hip is. Anderzijds staat een coltrui ook even tof op zichzelf boven een broek of rok. Kies voor een exemplaar van wol (best geen mix, maar 100%) of kasjmier voor het ultieme warmtegevoel.

1. Kasjmieren trui H&M, € 99, online en in de winkels te koop.

2. Oversized wollen trui Acne Studios, € 390, online en in de winkels te koop.

3. Wollen trui mbyM, € 79,95, o.a. online te koop.

3. De statement sjaal

Anno herfst/winter 2018-19 dient een sjaal niet enkel meer om je nek warm te houden, je kunt er ook een statement mee maken. Er zijn talloze exemplaren te koop met een opvallend grafisch motief, een tekst of leuke print. Go bold or go home!

1. Monki, € 20, online en in de winkel in Antwerpen te koop.

2. Off-White, € 85, via End Clothing.

3. Dries Van Noten, € 200, online en in de winkel van VIER Antwerp te koop.

4. De dikke jeansbroek

Tijd om die hele dunne skinny jeansbroeken op te bergen, daar sterven je benen nog in af deze winter. Kies als alternatief voor een model dat gemaakt is van klassiek dik denim, de stof waarvan broeken voor mannen gemaakt worden. Dat mag een smal exemplaar zijn, maar waarom ga je eens niet voor een broek die hoog in de taille zit, een beetje breder valt en nét te kort komt? Een beetje anders en je benen lijken er nog eens langer door ook.

1. Levi's, € 99,95, online en in de winkels te koop.

2. Cheap Monday, € 60, o.a. online te koop.

3. Denham, € 159,95, online en in de winkel te koop.

5. Stoere laarzen

De goede oude winterlaars met veters en stevige zool is niet langer saai en stoffig, maar hot en happening dankzij modemerken zoals Acne Studios en Balenciaga. Koude voeten zijn voorgoed verleden tijd en als het nog eens zou sneeuwen, sta je ook – letterlijk en figuurlijk – stevig in je schoenen.

1. Samsøe & Samsøe, € 249, o.a. online te koop.

2. Timberland, € 219,95, via Zalando.

3. & Other Stories, € 175, online en in de winkels te koop.