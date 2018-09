Van de catwalk naar kantoor Sophie Vereycken

17 september 2018

15u34 0 Style ‘Life is a fashion show, the world is your runway.’ Het zijn de woorden van topontwerper Marc Jacobs. Redactrice Sophie maakte van haar badkamer een backstage en probeerde de trends uit.

Kleur bekennen

De modewereld is één grote cocktail van tegenstellingen. Terwijl we aan de ene kant het zoveelste jaar op rij vooral veel naturelle make-uplooks voorbij zien komen, mag je ook weer volop met kleur spelen, vertelt make-upartiest Isolde Roels. “Zowel bij Armani als Versace en Saint Laurent zagen we een mix van verschillende kleuren op de ogen, bij Dior en Jeremy Scott waren het knallende eyeliners en bij Dries Van Noten gingen we voor felgekleurde wimpers. De rode draad? Alles kan en alles mag, als het maar kleurrijk is. De makkelijkste truc met het meeste effect is ongetwijfeld de gekleurde mascara.”

De oranje look à la Dries Van Noten is misschien niet meteen kantoorproof, maar er zijn ook draagbare opties. Zo staat donkerblauw of turkoois prachtig bij blauwgrijze en donkere ogen, terwijl paars en bordeaux eerder groene en bruine kijkers mooi doen uitkomen. Wil je toch experimenteren met een felle kleur? Dan kan je bijvoorbeeld alleen de puntjes van de bovenste wimperrij van een vleugje kleur voorzien.

Urban Decay, Double Team Special Effect Mascara, € 27,50 - bij ICI PARIS XL.

Dior, Diorshow Pump 'n' Volume, € 36,84 - bij Planet Parfum.

Eyecatcher op je lippen

Op de catwalk bij Bottega Veneta zagen we zwaar opgemaakte lippen, met verder bijna niets op de ogen en het gelaat. Isolde Roels: “Zware lippen bij een ongemaquilleerde huid staan vaak erg hard. Op de catwalk is dat geen probleem, maar in het dagelijkse leven kan je toch beter voor wat meer balans gaan. Bijvoorbeeld door de wenkbrauwen aan te zetten met een gekleurde wenkbrauwgel of potlood, of iets meer accent te leggen op je mascara. Kleur de waterlijn net onder de bovenste wimperrand in met zwart potlood. Niemand die ziet dat je eyeliner draagt, maar je wimpers lijken voller en je gezicht krijgt meer expressie.”

Giorgio Armani, Beauty Rouge d’Armani Matte, € 36 bij Parfuma

Bourjois, Rouge Velvet the Lipstick Fall in Love 26, € 15,99 bij Di

Rimmel, Stay Satin, € 7,99 bij Kruidvat

Golden girls

In de categorie ‘doe eens gek’ kan je de inspiratie halen bij Ulla Johnson. Daar stal vooral het bladgoud op de oogleden de show. Make-upartiest Isolde Roels: “Het klinkt gedurfder dan het is. Door het bladgoud alleen op de binnenkant van de ooghoek of op het bewegende ooglid aan te brengen, creëer je een feestelijk effect dat toch subtiel blijft. Bladgoud vind je bij gelijk welke knutsel- of doe-het-zelfwinkel. Wie het graag eenvoudig houdt, kan gouden oogschaduw aanbrengen op het hele ooglid.” Voor meer intensiteit kan je eerst een donkere kleur als basis aanbrengen. Doe dat met je vingers in plaats van met een oogschaduwkwast. Vingers bevatten een olielaagje, waardoor de glitter beter op je ooglid blijft. Werk af met een glittertopcoat voor een extra feestelijk effect.

Bobbi Brown, Sparkle Eyeshadow, € 34 bij Parfuma

Het regent pijpenkrullen

Alles komt altijd terug, zo ook de permanent. Niet langer alleen te zien op jeugdfoto’s van je grootmoeder, maar nu ook op de catwalk bij Kenzo, Tibi en Dolce & Gabbana. Moeten we nu en masse naar de kapper voor de kleine pijpenkrullen? Gelukkig niet. Sofie Schrauwen: “Je kan ze heel makkelijk zelf maken. Begin met een verstevigende mousse en een spray die je haren tegen de hitte beschermt. Om die typische permanentkrullen te verkrijgen,

is het vooral belangrijk dat je je haar in voldoende verschillende secties onderverdeelt en een krultang met een kleine diameter gebruikt.”

System, Professional Curl Definer € 30,99 bij het kapsalon

Moroccanoil, Beach Wave Mousse € 17,90 bij www.testapunta.be