Van de beste geur tot het snelste resultaat: de beste zelfbruiners volgens onze beautyredactrice Sophie Vereycken

27 mei 2020

16u05 0 Style De dagen worden langer, de temperaturen warmer en de rokjes korter. Alleen weigeren die benen koppig om mee te zomeren en blijven ze trouw aan hun parelwitte kleurtje. Al is dat buiten mijn partner in crème gerekend: zelfbruiner.

Nochtans was het geen liefde op het eerste gezicht. Integendeel. Wat een stiekem avondlijk experimentje had moeten zijn, werd al snel een hilarisch moment - enfin, toch voor mijn ouders - toen ik de ochtend nadien mijn oranje gevlekte benen onder tafel schoof. Het leverde me - naast ‘Ooma Loompa’ als nieuw koosnaampje - een week lange broeken dragen en vooral heel veel zelfmedelijden op. Kortom: die self tan heb ik sindsdien niet meer aangeraakt. Met de jaren kwam gelukkig ook een nieuwe generatie zelfbruiners. Streeploos, geurloos en in zoveel tinten en texturen dat iedereen een naturel resultaat kan bekomen. Beloofd!

De beste geur

De tijd dat je vanop een kilometer afstand kon ruiken dat er iemand zelfbruiner had gesmeerd, ligt gelukkig ver achter ons. Van ronduit geurloos tot een subtiel zomers aroma: deze zelfbruiners zijn allesbehalve een beproeving voor je reukorgaan.

1. Garnier, Natural Bronzer Mousse: 14,99 euro bij Di

2. Rituals, The Ritual of Karma Self Tanning Body Lotion: 17,50 euro bij Rituals

3. Sisley, Super Soin Autobronzant Hydratant Corps: 94,90 euro bij ICI PARIS XL

Voor lichte huidjes

Getinte en donkere types hebben geluk: alle opties in zelfbruinerland liggen open. Wie net als ik van nature een bleekscheet is, kiest beter voor een product dat je geleidelijk aan opbouwt.

1. Nivea, Q10 Body Lotion Firming + Bronze: 11,99 euro bij Kruidvat

2. He-Shi, Day to Day Gradual Tan: 22 euro bij Di

3. Madara, Fake it Zelfbruinende Crème: 27 euro bij Biotylab

Instant resultaat

Iets te laat beseft dat je die benen graag een tintje bruiner had? Geen nood. Deze self tans zorgen onmiddellijk voor een bruin kleurtje (zonder dat je dat ook op je kleren terugziet).

1. Clarins, Self Tanning Instant Gel: 25,90 euro bij ICI PARIS XL

2. St. Moriz, Fast Response Tanning Mist: 14,95 euro bij Boozyshop

3. Curasano, Spraytan Express: 39,95 euro bij Curasano

Zonder strepen

Gebruik een tanning mitt om strepen of vlekken te vermijden: door het grotere oppervlak kan je zelfbruiner sneller en egaler aanbrengen. Of smeer een gekleurde zelfbruiner in plaats van een kleurloze of witte lotion. Zo zie je beter welke plekken al een laagje kregen, en welke nog niet.

1. Tan Organic, Self Tan Mousse: 44,90 euro bij Biotylab

2. Yves Rocher, SoLaire Verzorgende Zelfbruinende Lotion: 13,90 euro bij Yves Rocher

3. Marc Inbane, Natural Tanning Mousse: 39,95 euro bij Marc Inbane

Voor het gelaat

Smeer niet zomaar zelfbruiner voor het lichaam op je gelaat, maar koop eentje specifiek voor het gezicht. Heb je een gevoelige huid? Kies dan voor self tanning druppeltjes die je aan je gebruikelijke dagcrème kan toevoegen. Bescherm je wenkbrauwen met een laagje dagcrème of vaseline en vergeet je oren niet.

1. Clinique, Self Sun Face Tinted Lotion: 25,90 euro bij Planet Parfum

2. St. Tropez, Self Tan Purity Tanning Aqua Mist: 38 euro bij ICI PARIS XL

3. Tan-Luxe, The Face Rejuvenating Self-Tan Drops: 52,53 euro bij Douglas

4. Collistar, Magic Drops Self Tan Concentrate: 29,90 euro bij ICI PARIS XL