Van chunky boots tot Mary Janes: dit zijn de grootste 5 schoenentrends voor het najaar Nele Annemans

03 september 2020

10u51 0 Style Het is bijna tijd om deze vreemde zomer achter ons te laten, en ons klaar te maken voor de herfst. Hoe je dat het best doet? Door een nieuw paar schoenen in huis te halen, tiens! Dit zijn alvast de vijf grootste trends voor het najaar.

Mary Janes

Gaat er niet meteen een belletje rinkelen? Mary Janes zijn schoenen met een bandje over de wreef en een ronde neus. Oorspronkelijk hadden ze een platte zool, maar tegenwoordig bestaan ze ook met een hak en in allerlei stijlen. Wordt het wat frisser buiten? Draag ze dan met een hip kousje erin.

1. Mary Janes met luipaardprint van ASOS, nu voor 22,25 euro i.p.v. 48,99 euro, online te koop.

2. Paarse Mary Janes in fluweel van L.K. Bennett, nu voor 115 euro i.p.v. 235 euro, online te koop.

3. Klassieke Mary Janes van Camper, nu voor 93,95 euro i.p.v. 134,95 euro, online te koop.

Regenlaarzen

De meest praktische trend van dit najaar zijn ongetwijfeld de regenlaarzen: ze zijn waterproof, gezellig en geen marteling voor je voeten. Bovendien zijn ze al lang van hun duffe imago af en vind je ze tegenwoordig in de meest trendy exemplaren.

1. Gele regenlaarzen van Anna Field, 34,99 euro, online te koop.

2. Regenlaarzen met luipaardprint van Tom Joule, 52,95 euro, online te koop.

3. Lange zwarte regenlaarzen van Emporio Armani, 144,95 euro, online te koop.

Overknee laarzen

Laarzen tot over je knie zijn een blijvertje voor deze herfst en winter. Zo zagen hem onder meer in de nieuwe collecties van Proenza Schouler, Victoria Beckham en Balmain. Hou je ook zeker niet in, want voor dit najaar geldt: hoe hoger, hoe beter!

1. Zwarte laklaarzen van Anna Field, 54,99 euro, online te koop.

2. Laarzen in bordeaux van Pura Lopez, 464,95 euro, online te koop.

3. Bruine lederen laarzen van Pinko, 439,95 euro, online te koop.

Chunky boots

Ook laarzen met een chunky of stevige zool blijven dit najaar enorm hip. Logisch, want ze zijn comfortabel, ideaal om wind, regen en kou te trotseren én lekker stoer.

1. Chunky boots met slangenprint van Topshop, nu voor 49,49 euro i.p.v. 54,99 euro, online te koop.

2. Camelkleurige chunky boots van XTI, nu voor 47,95 euro i.p.v. 79,95 euro, online te koop.

3. Zwarte chunky boots van Even&Odd, nu voor 47,99 euro i.p.v. 59,99 euro, online te koop.

Sneakers in zachte kleuren

Uiteraard mochten ook sneakers niet ontbreken in ons lijstje. Zij zullen ook dit najaar opnieuw veel in het straatbeeld te zien zijn en dat vooral in zachte, neutrale kleuren zoals wit, beige en bruin.

1. Beige sneakers met neon accenten van Monki, nu voor 20 euro i.p.v. 35 euro, online en in de winkels te koop.

2. Beige sneakers met bordeaux accent van Reebok, 69,95 euro, online te koop.

3. Beige sneakers van Anna Field, 39,99 euro, online te koop.