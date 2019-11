Van Christian Wijnants tot Arte: dit zijn de winnaars van de Belgian Fashion Awards 2019 Timon Van Mechelen

22 november 2019

12u30 1 Style Gisterenavond werden in het kader van Fashion Talks in de Handelsbeurs in Antwerpen de Belgian Fashion Awards uitgereikt. Flanders DC, MAD, Knack Weekend, Le Vif Weekend, Home of Creators en WBDM (Wallonie-Bruxelles Design Mode) bekroonden gevestigde en veelbelovende talenten uit de Belgische mode.

Prijzen werden onder meer uitgereikt door bekende Belgen uit andere creatieve disciplines waaronder Elodie Ouédraogo en Jeroom, Wim Van Lessen, Jeroen De Pessemier van The Subs, Tania Garbarski en Sofie Van de Velde. Er waren zeven verschillende categorieën:

1. De Jury Prize: Dirk Van Saene

Hoewel de naam Dirk Van Saene het grote publiek misschien minder zegt dan pakweg een Dries Van Noten of Raf Simons, behoort ook hij tot de Antwerpse Zes en als leraar aan de Modeacademie van Antwerpen heeft hij een grote impact op de masters en de volgende generatie modeontwerpers. De jury benadrukte gisteren het belang van zijn werk vandaag en in het verleden, zijn creatieve talent en hoe hij dat vertaalt naar de mode, schilderkunst en keramiek.

2. Designer of the Year: Christian Wijnants

De eer van ontwerper die de jury het meest wist te bekoren, viel dit jaar te beurt aan Christian Wijnants. De jury looft het feit dat hij trouw blijft aan zijn DNA in een modewereld die wordt geregeerd door trends. Zijn onderzoek naar materialen, en in het bijzonder breigoed, vinden ze indrukwekkend. Hij voegde dit jaar schoenen en een collectie truien voor mannen toe aan zijn label. Zijn business groeit op een gezonde, gestage manier.

3. Emerging Talent of the Year: Namacheko

Op korte tijd groeide het mannenlabel Namacheko uit tot een belangrijke internationale speler en daarom kregen zij gisteren de prijs van Emerging Talent of the Year. Het duo Dilan en Lezar Lurr, tweelingbroer en -zus die in Iraaks Koerdistan geboren werden en in Zweden opgroeiden, verhuisden in 2019 naar Antwerpen en ondertussen liggen hun ontwerpen in de beste winkels ter wereld.

4. Professional of the Year: Pierre Debusschere

Deze prijs wordt toegekend aan een stylist, fotograaf, make-up- of hairartiest of een mannequin die een uitzonderlijk jaar kende. Het was fotograaf Pierre Debusschere die in de prijzen viel gisterenavond. De modewereld is eigenlijk al sinds zijn afstuderen in de ban van hem. Door zijn onconventionele uitstraling en experimentele digitale technieken mocht hij meteen beginnen te filmen en fotograferen tijdens de modeshows in Londen en Parijs. Dat leverde hem dan weer werk op voor talrijke internationale modebladen zoals de Italiaanse Vogue, Dazed & Confused, AnOther Magazine, 032C, Document … en hij werkte samen met verschillende gerenommeerde merken: Raf Simons, Delvaux, Dior, Louis Vuitton, Adidas, Nike … Daarnaast maakte hij videoclips voor Beyoncé en Alicia Keys.

5. Entrepreneur of the Year: Sofie D’Hoore en Chantal Spaas

Ondernemer(s) van het jaar zijn ontwerpster Sofie D’Hoore en haar businesspartner Chantal Spaas. Hun modemerk (Sofie D’Hoore), zowel voor mannen als vrouwen, kent groot internationaal succes en groeide volgens de jury op een zeer organische manier.

6. Fashion brand of the Year: Arte

Deze prijs werd door het grote publiek gekozen waarbij er keuze was uit 10 verschillende Belgische merken. Het Antwerpse label werd opgericht door Bertony Da Silva in 2009 als een experiment om verschillende kunstvormen samen te brengen in de vorm van een T-shirt-collectie. Ondertussen groeide het uit tot een volwaardige mannencollectie die zijn inspiratie haalt uit de streetwearcultuur en waarbij de nadruk op grafisch ontwerp ligt. Het merk heeft een winkel in de Antwerpse binnenstad.

7. Most Promising Graduate

De award van meest veelbelovende afgestudeerde aan een van onze 7 grote Belgische modescholen ging dit jaar niet naar één persoon, maar naar alle 7 geselecteerd finalisten. De jury gaf nog mee dat ze het individueel sterke kandidaten vindt die een mooi overzicht vertegenwoordigen van wat onze verschillende Belgische modescholen te bieden hebben. De genomineerden en dus ook de winnaars in deze categorie zijn: Bart Lapere, Dominique Rocour, Eve Delperdange, Maria Ossaba, Quinten Mestdagh, Samuel Quertinmont en Thurel Thonet.

Last but not least werden er ook nog 2 extra prijzen uitgedeeld. Zo was er de UPR-prijs waarbij het duo Florence Cools en Artur Tadevosian, genomineerd als Entrepreneur of the Year, voor hun label Damoy / La Collection, een jaar lang pr- en communicatieondersteuning winnen van UPR. Het Mode & Kant Museum kocht dan weer een silhouet aan van Namacheko dat ze opnemen in hun vaste collectie.