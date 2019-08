Van Chanel tot Nike: grote modemerken sluiten samen milieupact TVM

23 augustus 2019

Een groep grote modehuizen, warenhuizen en kledingketens heeft een pact gesloten om zich in te zetten voor het milieu. Onder andere Chanel, H&M, Zara-moeder Inditex, modeconcern Kering, sportmerk Nike en het Parijse warenhuis Galeries Lafayette willen hun uitstoot van broeikasgassen in 2050 naar nul hebben teruggebracht. Ook willen de bedrijven de biodiversiteit herstellen en de oceanen beschermen door minder plastic verpakkingsmateriaal te gebruiken.

De 32 bedrijven werden samengebracht door Kering-topman François-Henri Pinault. Die was in april door de Franse president Emmanuel Macron gevraagd om leidende bedrijven in de mode- en kledingbranche samen te brengen en praktische doelen te stellen om hun invloed op het milieu terug te brengen.

De presentatie van het pact komt aan de vooravond van de G7-top in het Franse Biarritz. Daar staat het milieu hoog op de agenda. Recent raakte bekend dat het textielafval met 811% is toegenomen sinds de jaren 60. De klimaatbeweging ‘Extinction Rebellion’ liet ook al weten te gaan demonstreren op London Fashion Week volgende maand in de hoop dat het hele evenement gecanceld wordt vanwege het milieu.

Verschillende merken ondernemen tegelijkertijd wel stappen om hun steentje bij te dragen aan het milieu door duurzame(re) collecties uit te brengen. De mode-industrie wordt al al langer met de vinger gewezen omdat het de tweede grootste milieuvervuiler ter wereld is.