Van bruine muren tot home office in de kast: 6 grote interieurtrends uit de nieuwe IKEA-catalogus Nele Annemans

19 augustus 2020

08u56 0 Style Goed nieuws voor de interieurlovers onder ons: vanaf morgen is de nieuwe IKEA-catalogus beschikbaar in de winkels en online. Goed nieuws voor de interieurlovers onder ons: vanaf morgen is de nieuwe IKEA-catalogus beschikbaar in de winkels en online. Helaas zal hij dit keer niet meer in je bus vallen , maar niet getreurd: wij kregen een sneak peek en delen graag met jou wat de interieurtrends zijn voor volgend jaar.

Patronen mixen

Een eclectische maar zorgvuldig gekozen combinatie van patronen is een geweldige manier om je kamer tot leven te brengen. En dat kan je gewoon doen met wat nieuw textiel.

Tip 1

Ga je voor een gedurfde mix van patronen? Combineer die dan met neutrale kleuren zoals rotan, bamboe of andere houtsoorten om er geen kakofonie van te maken.

Tip 2

Patronen van dezelfde grootte werken het best samen. Kies bijvoorbeeld voor bolletjes-, bloemen en geometrische motieven die allemaal ongeveer dezelfde lengte hebben.

Tip 3

Het helpt ook om een kleur als basis te gebruiken. Zo mixen kussens waarbij telkens een kleur overeenkomt, bijvoorbeeld gebroken wit, beter met elkaar dan kussens in allerlei verschillende kleuren.

Je sofa in het midden van je leefruimte

Door je zetel weg te trekken van de muur, wordt hij niet alleen de blikvanger van de kamer, je creëert er ook ruimte mee voor andere woonfuncties. Zo kan je in een wip ook extra zitplaatsen, een home office of leuke speelplek voor de kinderen bijmaken.

Open kasten

De tijd dat alles clean en mooi opgeborgen moest zijn, ligt al een tijdje achter ons. Meer zelfs: open ruimtes en kasten zijn hipper dan ooit. Grote pluspunten? Je hoeft niet urenlang te zoeken naar waar je je maatbeker of rasp de laatste keer hebt gelaten én je houdt je kasten automatisch meer op orde. Win-win!

Bruine muren

Parket in combinatie met witte muren: het is een match made in heaven als je ‘t ons vraagt. Maar mag het eens wat anders zijn? Kies dan voor muren in een warme bruintint. Ook die gaan perfect samen met een houten vloer en creëren een extra mooi effect als je kiest voor kasten met een zwarte afwerking.

Zero waste in je keuken

Voedselverspilling tegenhouden blijft ook volgend jaar minstens even belangrijk. Je eigen kruiden of groenten en fruit kweken en je voedselafval sorteren deed je misschien al, maar wist je al dat het afval van paprika’s en citrusvruchten, net zoals overgebleven kruiden, kan verwerkt worden tot heerlijke gearomatiseerde oliën? Daarna kan je de oliën in glazen flessen bewaren en zelfs als cadeau geven aan je beste vriendin. Overgebleven stukjes banaan of kruiden kan je dan weer perfect in hersluitbare zakjes in de diepvries stoppen.

Een handige home office

Het ziet ernaar uit dat telewerken nog even de norm blijft. Maar aangezien bijna alles tegenwoordig online gebeurt, hoef je niet meer zo’n gigabureau te hebben zoals in de jaren 90 om al je mappen en papieren in op te bergen. Maak daarom van je thuiskantoor een slimme home office die niet té veel plaats inneemt. Creëer bijvoorbeeld een werkplek in een van je kleerkasten of onder je trap.