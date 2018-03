Van broske tot lob: zo vaak moet je langs de kapper CD

19 maart 2018

17u01 0 Style Het ene moment wandel je uit het kapsalon met een fris geknipt kopje, het volgende is er van dat kappersbezoek in de verste verte niets meer te bespeuren. Celebrity haarstylist Rutger vertelt hoe vaak je coupe moet worden bijgeknipt afhankelijk van je gekozen kapsel.

Tussen het werk, het huishouden en de kinderen door, lijkt een kappersbezoek misschien geen topprioriteit, maar jezelf trakteren op een knipbeurt is een belangrijk onderdeel van een goede zelfzorg. "Je kapsel zegt iets over wie je bent en hoe je je vanbinnen voelt. Het hoort bij jezelf verzorgen", zegt Rutger, celebrity haarstylist voor Streeters. "Een knipbeurt kan therapeutisch zijn wanneer iemand zich slecht voelt. Een nieuw kapsel kan dan wonderen verrichten."

Afgezien van de gebruikelijke gespleten punten, weet je dat het tijd is voor een knipbeurt als je haar er droog of dof uitziet en krullen of knopen de bovenhand nemen. Maar als je gaat voor een specifieke coupe zal je nog veel vaker moeten plaatsnemen in de kappersstoel.

Broske: 3 weken

Hoewel het ruim een maand kost voor het haar om een halve centimeter te groeien, is zelfs de kleinste haargroei bij dit gedurfde kapsel waarneembaar. Rutger raadt daarom aan om een kortgeschoren coupe om de drie weken bij te werken. Gelukkig hoef je daarvoor niet telkens langs de kapper. Met een tondeuse is de klus zo geklaard.

Superkorte pixie: 6 weken

Het belangrijkste bij de superkorte pixie is het behouden van de juiste vorm. Een knipbeurt om de 6 weken is dan ook eerder regel dan uitzondering. Het stoere kapsel vraagt dus niet alleen om styling, reken ook op heel wat kappersbezoekjes.

Schouderlengte: 8 weken

Een snit op schouderlengte zoals de lob is al een tijdje razend populair. De coupe is wel een handvol werk, maar je moet gelukkig minder vaak bij de kapper binnen springen dan met kortere varianten. Rutger knipt het haar van beroemde koppen altijd net boven de schouders. Wanneer het haar de schouders raakt, weet je dat het tijd is voor een knipbeurt.

(Half)lang: 3 maanden

Wie een fijne haardos zonder laagjes heeft, kan de levensduur van haar kapsel makkelijk rekken tot drie maanden. Zwaar haar met laagjes heeft dan weer makkelijk de neiging om ontembaar te worden en vraagt daarom net iets vaker om een knipbeurt. Lijken de laagjes in je haar verdwenen of voelt het haar in het midden veel dikker, dan is het tijd om de schaar erin te zetten.