Van behandelingen met vorken tot uit de zon blijven: de schoonheidsgeheimen van Madonna mv

24 maart 2020

13u59 0 Style Madonna vond er zondagavond niets beter op dan in haar badkuip te kruipen om haar gedachten rond het coronavirus te delen. Dat viel niet bij alle fans in goede aarde. Zij die haar mededeling wel konden smaken, prezen haar vooral voor haar goede looks. Maar wat zijn haar beautygeheimen nu eigenlijk?

MDNA Skin

Eerst en vooral. Madonna bracht enkele jaren geleden een eigen skincare-lijn op de markt. De MDNA Skin-lijn van Madonna bevat een gezichtsserum, een verjongende crème, een kleimasker, een gezichtsspray, oogmasker, oogserum en ‘een gezichtsverjonger’. Het doel van de lijn? ‘Vrouwen uit te dagen zich bewust te worden van de kunst van schoonheid en huidverzorging’.

Maar de Queen of Pop doet meer dan alleen haar snoet volsmeren met dure crèmes. Dat de moeder van zes niet bang is van wat plastische chirurgie is een publiek geheim. Maar haar stralende huid zorgt wereldwijd bij heel wat vrouwen nog steeds voor jaloezie. Maar Madge heeft een goed hart en toont zo nu en dan op sociale media hoe ze daaraan komt. Dankzij een gezichtsbehandeling met vorken bijvoorbeeld.

Op Instagram deelde ze een video waarin te zien is hoe ze een gezichtsbehandeling met behulp van vorken ondergaat. De zangeres leunt achterover terwijl er met twee vorken over haar wangen en onder haar ogen wordt gewreven door haar schoonheidsspecialiste Tarin Skillets. “Het verstevigt de huid”, zegt de superster.

De vorken duwen kleine stroomstootjes onder de huidoppervlakte met als doel de gezichtsspieren te versterken en de productie van collageen en elastine te stimuleren. De video bracht heel wat commotie te weeg en volgens veel schoonheidsspecialisten zou het gebruik van zilverwerk hand in hand gaan met een mooi gezicht.

Haalbaar

Meteen naar de keuken lopen en al je vorken uit de schuif halen? Dat is nog niet meteen nodig. Tarin geeft ook concrete tips mee. Zo benadrukt ze dat de jeugdige gloed van Madonna ook bewaard wordt door uit de zon te blijven en dagelijks een sunblock te smeren: “Ik denk dat dat de grootste troef is voor haar huid”, vertelde de specialiste daarover al aan de Daily Mail.

Tarin raadt daarnaast ook aan om je gezicht in de morgen te wassen met koud water, “Zo maak je je huid wakker en begint de circulatie sneller. Daarnaast verkleint het poriën en ziet het gelaat er fris uit.” De schoonheidsspecialiste stipt veder ook het belang van voeding aan. “Ik bespreek met cliënten wat ze eten en raad hen aan een diëtist onder de arm te nemen zodat ze leren welke voeding nefast kan zijn voor hun huid.”