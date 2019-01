Van ashwagandha tot reishi: deze beauty-ingrediënten zijn aan een opmars bezig Valérie Wauters

17 januari 2019

17u02

Bron: Byrdie 0 Style Onze huidverzorging staat op het punt een serieuze wellnessrevisie te krijgen. We hebben de gezondheidsvoordelen van adaptogenen, planten, gefermenteerde voeding, kruiden en specerijen al lang geprezen en de meesten onder hen vonden inmiddels hun weg naar de mainstream in drankjes, supplementen en poeders. Als schijnbaar laatste stap in deze evolutie zijn nu ook onze beautyproducten aan de beurt. Dit is wat chaga, ashwagandha en co doen voor je huid.

Chaga

Deze paddenstoelen zijn absolute toppers omdat ze meer antioxidanten bevatten dan zowel blauwe bessen als açaí-bessen. Chaga werkt ook ontstekingsremmend en helpt het lichaam om zich beter aan te passen aan stress. Kortom: alles wat een ideaal huidverzorgingsingrediënt nodig heeft.

Mānuka-honing

Honing is al langer een gekend ingrediënt in beautyproducten. Toch is Mānuka-honing de ultieme variant, omdat het meer nog dan andere soorten antimicrobiële en antibacteriële eigenschappen heeft. Bovendien worden gezondheidsvoordelen als meer energie, een immuniteitsverhoging en een verbeterde spijsvertering aan deze honing toegeschreven.

CBD

Het valt niet te ontkennen dat CBD (cannabidiol) plots een regelrechte hype is, dankzij z’n pijnverlagende, ontspannende en ontstekingsremmende eigenschappen. Het niet-psychoactieve extract van de cannabisplant zie je nu ook verschijnen in beautyproducten. Het valt echter nog af te wachten of beautyproducten met CBD ook in ons land aan de bak zullen komen, want het gebruik van producten met CBD zit in België voorlopig in een juridisch grijze zone.

Ashwagandha

Deze krachtpatser van een kruid is de leider van het adaptogenenleger dat nu aan z’n opmars bezig is. Bekend om zijn gebruik in de Ayurvedische geneeskunde, reguleert het stress en kalmeert het de geest. Bovendien versterkt dit kruid het immuunsysteem en geeft het onze huid een broodnodige boost aan antioxidanten.

Kurkuma

Dit ontstekingsremmende gele kruid heeft een lange lijst aan gezondheidsvoordelen, waaronder hulp bij de spijsvertering en verlichting van spierpijn. Bovendien is het een antioxidant die gebruikt wordt in onze beautyproducten om de strijd aan te gaan met vrije radicalen. Daarnaast kalmeert kurkuma je huid, waardoor het een ideale partner in crime is tijdens de koude wintermaanden.

Spirulina

Er zitten zoveel voedingsstoffen in deze algen dat ze ideaal zijn om te gebruiken in een groene smoothie. Spirulina zit boordevol calcium, magnesium, zink en vitamines en is daarom ook een goede aanvulling van je dieet. Ook op onze huid kan spirulina z’n dienst bewijzen, om ze te voorzien van een mooie gezonde gloed.

Reishi

Nog zo’n medicinale paddenstoel die een plekje verdient in je voorraadkast en op je beautytafel is reishi. Het is vooral te vinden in thee, supplementen en eiwitpoeders en werkt geweldig bij het bestrijden van een verkoudheid. Daarnaast is deze paddenstoel fantastisch voor droge en gevoelige huidjes.

Kombucha

Deze gefermenteerde thee zit boordevol goede bacteriën die lief zijn voor je maag en darmen. In je beautyproducten brengt hij de vochtbalans van de huid weer op peil, beschermt hij tegen vervuiling en geeft hij ons een mooie, gezonde glow.

Geactiveerde houtskool

Bekend om z’n vermogen om ongewenste gifstoffen te absorberen, wordt deze vorm van houtskool niet alleen in ziekenhuizen gebruikt bij bijvoorbeeld de behandeling van een overdosis, maar ook in onze huidverzorging. Geactiveerde houtskool is je ideale partner in crime in de strijd tegen acné en zwarte puntjes.

