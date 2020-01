Van 3D-printing tot artificiële intelligentie: hoe technologische hoogstandjes de wereld van de cosmetica veroveren

Style Ayo, we’re tired of using technology? Met de populariteit van oude Aziatische rituelen lijkt het alsof we even genoeg hebben van technologische hoogstandjes. Maar niets is wat het lijkt, want in alle luwte broedt wel degelijk een technologische revolutie.

Wie het voorbije jaar een magazine opensloeg, die weet: 2019 was het jaar waarin we massaal de beautygeheimen afkeken van het oude Azië. Van jaderollers tot de huidschraper gua sha en bindweefselmassage: zowat alle oeroude tradities en technieken die daar van generatie op generatie overgedragen worden, vonden hun weg naar onze eigen badkamer en het plaatselijke beautysalon.

Op zich niet zo gek: het zijn niet-invasieve, betaalbare middeltjes en technieken die met torenhoge beloftes komen. En met hun rimpelloze, gave huid zijn Aziatische vrouwen wandelende reclameborden voor de kracht ervan. Dus doken we massaal in de wereld van ayurveda, kobido en Chinese geneeskunde. Terwijl in Azië zelf net het omgekeerde aan de gang is. Hoe meer techniek, hoe beter. ‘Black tech’ heet het fenomeen. Een trend die gelukkig minder duister is dan de naam doet vermoeden. De term komt uit de Japanse animeserie Full Metal Panic! en slaat eigenlijk op alles wat hyperfuturistisch is. Denk: apparaten op basis van ledlicht, micro-elektrische stroom en radiofrequentie. Dat net in de Aziatische beautymarkt hoogtechnologie hoogdagen beleeft, is geen toeval. Azië is nog altijd in de ban van een ware schoonheidscultus. Er heerst het geloof dat een egale, porseleinen teint een teken is van voorspoed en welvaart. Terwijl dat vroeger vooral een kwestie van discipline was – smeert u maar eens twaalf verschillende lagen op uw huid – is het tegenwoordig vooral een kwestie van geld. Want geld maakt misschien niet gelukkig, je kan er wél hightech toestellen en snel resultaat mee kopen, en dat is vrijwel hetzelfde. In China steeg het aantal technologische toestellen dat over de toonbank ging in één jaar tijd met vijftig procent. En omdat we in het Westen met argusogen naar de beautytrends in Azië kijken, zullen we hier ongetwijfeld snel overspoeld worden met blacktechsnufjes. Maar wat houden die precies in?

Netflix als glazen bol

Een serum dat – naarmate je het vaker gebruikt – meer over je huid leert en je verzorging daarop aanpast? Dat is precies waar het gloednieuwe merk Atolla mee bezig is. Zo werken ze aan een app die gebaseerd is op hetzelfde algoritme als Netflix. “Hoe meer mensen het gebruiken, hoe beter we worden in het voorspellen van de noden van de huid”, zegt mede-oprichtster Meghan Maupin. Zo hopen ze ooit te kunnen voorspellen hoe je huid precies verandert, zodat puistjes, roodheden enallergieën al van tevoren voorkomen kunnen worden.

3D-printing

Het is het wonderkind van de 21ste eeuw, en het kon niet anders dan dat 3D-printing zijn weg naar de cosmetica zou vinden. In eerste instantie beperkte het zich tot de ludieke maar verder weinig succesvolle nagelstickerprinters. Maar tegenwoordig wordt de technologie wel naar waarde geschat. Zo plannen ze bij Neutrogena dit jaar hun gloednieuwe project te lanceren: Mask iD. Gezichtsmaskers die letterlijk op maat gemaakt worden. Met behulp van facial recognition – dezelfde technologie waarmee je de nieuwe smartphones kan ontgrendelen door naar het scherm te kijken – wordt er een 3D-model gemaakt van je gelaat. Op basis daarvan worden je eigen, unieke sheetmaskers geprint. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je ook de ingrediënten personaliseren. Verhelderend rond de ogen, antiaging voor het voorhoofd en hydraterend voor de rest van het gelaat, bijvoorbeeld. Al enthousiast? Er komt nog. Procter & Gamble verraste vriend en vijand door het afgelopen jaar voor het eerst sinds lang op te dagen op CES, ’s werelds grootste technologiebeurs. Daar stalen ze de show met Opté Precision: een gadget dat de make-upwereld weleens voorgoed zou kunnen veranderen. Terwijl je met het apparaatje over de huid glijdt, neemt de ingebouwde camera 200 foto’s per seconde en analyseert zo je gelaat. Vervolgens brengt het enkel op vlekjes, pukkeltjes of roodheden een minieme hoeveelheid pigment aan, die uiteraard perfect matcht met je teint. De rest van je huid blijft onaangeroerd. En zelf hoef je nooit meer te zoeken naar de juiste foundationtint.

Magnetisch krachtveld

Af en toe een gezichtsmasker mag dan pure verwennerij zijn voor de huid, voor je geduld en een ordelijke wastafel is het een regelrechte ramp. We stonden allemaal al eens vloekend in de badkamer met haren en een lavabo die na het afspoelen plots óók vol zwarte klei hingen. De nieuwe generatie kleimaskers belooft daar verandering in te brengen. De maskers bevatten minuscule magnetische deeltjes, waardoor je ze na het inwerken met een speciale magnetische tool kan verwijderen. Wél het effect, níét de rommel.

Artificiële intelligentie

2019 was het jaar waarin plots overal virtuele make-overapps opdoken als een digitale manier om verschillende make-upproducten uit te proberen. Minder intensief voor de huid – je hoeft de make-up er niet telkens af te halen – en veel laagdrempeliger, want het kan gewoon thuis. Aan de overkant van de oceaan lanceerde Sephora al Sephora Virtual Artist en L’Oréal kocht ModiFace op, een Canadese start-up die zich specialiseert in technologie met AR (aangevulde realiteit) en AI (kunstmatige intelligentie). Groot nieuws, want het is de eerste keer dat de cosmeticagroep een bedrijf annexeert dat eigenlijk niets met beauty te maken heeft. En het gaat verder. In Japan sloeg beautymerk Shiseido de handen in elkaar met Microsoft om een AR-app te ontwikkelen voor vrouwen die thuiswerken en zich liever niet opmaken, maar er wél goed willen uitzien als ze plots een videocall hebben. Wordt dit jaar ongetwijfeld vervolgd.

Doorgedreven personalisatie

In een maatschappij die steeds individualistischer wordt, kan cosmetica niet achterblijven. Merken spelen daarop in met boosters die je aan je gewone huidverzorging kan toevoegen. Al kan het nóg innovatiever met skincare gebaseerd op je DNA. In België zijn we alvast koplopers, want terwijl de rest van de wereld nu pas huidverzorging op basis van genetica ontdekt, kan dat dankzij het Belgische label Nomige bij ons al langer. Je krijgt niet alleen een skincarepakket op maat, maar ook een DNA-rapport waar je alles kan lezen over jouw genmutaties en hun effect op de huid. Haarverzorging ondergaat een soortgelijke individualistische transformatie. Wie een shampoo koopt bij het Amerikaanse merk Prose moet eerst zijn postcode invullen, want het merk past de formule aan aan de plaatselijke luchtvervuiling en de hardheid van het water. Voor ons voorlopig nog toekomstmuziek, al kunnen we terecht bij Rituals. Door extra elixirs aan je shampoo toe te voegen zijn er bijna vijfhonderd verschillende combinaties mogelijk.