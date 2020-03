Vaker je handen wassen zonder afbladderende nagellak: nailed it! VW

10 maart 2020

10u02 0 Style In tijden van corona-dreiging is niet de koffiemachine, maar wel de wastafel onze favoriete place to be. Zeepje hier, antiseptisch gelletje daar… en onze handen en nagels? Die kreunen onder al dat wasgeweld.

Minstens vijf keer wassen per dag, dat blijkt namelijk z’n sporen achter te laten. Niet alleen op je huid, die misschien al wat droog en trekkerig begint aan te voelen, maar ook op je nagellak. Zien jouw nagels er de laatste weken helaas wat slonzig, afgeleefd of afgebladderd uit? Dan komen deze tips & tricks vast handig van pas.

Optie 1: gellak

De meest efficiënte manier om altijd een mooi stel nagels te hebben, is natuurlijk door te kiezen voor een gellak. “Een gelpolish of gellak bekijk je het best als een soort van nagellak die veel sneller droog is dan een normale lak en die veel langer blijft zitten,” zegt Elke Tuteleers van nagelstudio/groothandel Polished. Een gellak droogt niet zoals een klassieke nagellak aan de lucht, maar hardt uit onder een UV-lamp. Naast de manier van aanbrengen is het vooral ook de houdbaarheid van een gellak die het verschil maakt met een ‘gewone’ nagellak. Een gelpolish blijft makkelijk twee à drie weken mooi, terwijl dat met nagellak meestal maar enkele dagen het geval is.”

Voor een langhoudende gellak breng je het best een bezoekje aan de nagelstyliste, raadt Elke aan, al bestaan er natuurlijk ook tal van do it yourself kits. “Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: weet waar je mee bezig bent. Als dat niet het geval is, kan je je nagels immers in een mum van tijd beschadigen. Wie zelf met gellak aan de slag wil, volgt daarom het best eerst een cursus bij een professionele nagelstudio of -styliste. Zo’n cursus neemt trouwens echt geen weken in beslag: op een uurtje of drie maken de meeste nagelstylistes je al wegwijs in de wereld van de gelpolish. Vooral de manier waarop zo’n gellak moet verwijderd worden is daarbij een belangrijk punt. Een gelpolish is immers gemaakt om zo goed mogelijk aan de natuurlijke nagel te hechten, waardoor je die echt wel kunt beschadigen of verzwakken als je hem op een verkeerde manier verwijdert. Doe je het wél op de juiste manier, dan is er helemaal niets aan de hand en zijn je nagels na het verwijderen van de gel nog net zo gezond als ervoor.”

Optie 2: do it yourself

Geen tijd, zin of budget om een bezoekje te brengen aan de nagelstyliste? Dan is zelf lakken de boodschap. Om een resultaat te verkrijgen dat er enkele dagen mooi blijft uitzien, investeer je het best wel wat tijd om je nagels in verschillende laagjes te lakken. Beginnen doe je met een basecoat, die niet alleen eventuele oneffenheden in je nagels zal vullen, maar er ook voor zorgt dat je nagellak beter hecht (en dus langer perfect zal blijven zitten).

Het aanbrengen van een gekleurde nagellak doe je vervolgens best niet in één dikke laag, maar in 2 dunnere laagjes. Dit zorgt ervoor dat de lak beter droogt, wat wederom bijdraagt tot een langere houdbaarheid van je nagellook. Eindigen doe je met een topcoat, die het hele zaakje als het ware verzegelt. Een topcoat is er immers voor gemaakt om je nagellak zo lang mogelijk te beschermen tegen imperfecties en beschadigingen. Daarnaast geven de meeste topcoats je nagels extra glans, waardoor het geheel er mooier en verzorgder zal uitzien.

1. OPI, Chip Skip Base Coat, € 19,90 bij Planet Parfum.

2. Pronails, Longwear Colour Eat Clean Train Dirty, € 16,60 bij Parfuma.

3. YSL, Strenghtening Base Coat, € 27,50 bij ICI PARIS XL.

4. Dior, Gel Topcoat, € 27,50 bij De Bijenkorf.

5. OPI, Telenovella Me About It, € 15,95, bij opi-shop.be.