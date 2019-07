Vakantie op de planning? In deze tassen vind je de ideale reisgenoot Valérie Wauters

12 juli 2019

09u02 0 Style Ga je deze zomer op vakantie? Dan is je handtas ongetwijfeld je trouwste metgezel. Wij sturen je op vakantie met enkele tips voor de perfecte lederen compagnon.

Het kan een hele uitdaging zijn om een handtas voor op reis te vinden. Ze moet immers ruimte hebben voor al je belangrijkste spullen, niet te zwaar wegen en gewoon makkelijk in gebruik zijn. Idealiter is het meteen ook een exemplaar met voldoende vakjes dat bij veel verschillende outfits past. Een hele uitdaging!

De crossbody bag

Je zwiert ‘m handig over je schouder en hebt er verder geen omkijken meer naar. Deze handige crossbody bag bevat bovendien veel verschillende vakjes en zakjes, zodat je makkelijk al je spullen kan organiseren

DKNY, Paris, € 124,95.

De rugzak

Een rugzakje is altijd handig voor op reis. Let er wel op dat je het op drukke plekken zoals de metro even van je rug haalt, om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van zakkenrollers.

Anna Morellini, Emilia, €98,70

Het heuptasje

Wil je vooral je handen vrij hebben om op avontuur te gaan? Dan is een heuptasje jouw perfecte reisgenoot.

Anna Morellini, Emma, € 79,60.