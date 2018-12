Vaarwel perfect getekende wenkbrauwen: dit is de nieuwe trend voor 2019 Valérie Wauters

22 december 2018

12u37

Bron: Byrdie 0 Style Meer nog dan oogschaduw of lippenstift zijn wenkbrauwen het beauty-element dat het meeste veranderingen doormaakt doorheen de jaren. Na de potloodstreepwenkbrauw en de perfect getekende ‘Instagram’-wenkbrauw lijkt nu een nieuwe wenkbrauwtrend definitief voet aan grond te krijgen.

De beautywereld lijkt de perfect getekende en ingekleurde wenkbrauw definitief beu te zijn. “Te veel werk, te veel onderhoud en het ziet er niet eens natuurlijk of realistisch uit”, klinkt het bij Malinda Vigliotti van de Boom Boom Brow Bar.

Wat we dan wel mogen verwachten in de komende maanden? Als we de beautylooks op de catwalks voor het komende seizoen mogen geloven, wordt de zogenaamde messy brow de ultieme trend. Denk hierbij aan een minder gestileerde wenkbrauw, met een rechtere en langere vorm. “Belangrijk hierbij is dat de wenkbrauw er nog steeds vol uitziet, maar dat stylingproducten als wenkbrauwpotlood of -gel nauwelijks tot niet zichtbaar zijn”, aldus Alyssa Anderson, creative marketing manager van Anastasia Beverly Hills.

Zo doe je het zelf

De belangrijkste tip die we je vandaag gaan geven? Leg dat pincet maar weer weg. Zelfs enkele haartjes verwijderen onder de wenkbrauwboog is uit den boze als je een mooie messy brow wil verkrijgen.

Kleur daarnaast je wenkbrauwen in met een wenkbrauwpoeder in een tint die heel dicht aansluit bij je natuurlijke kleur. Borstel vervolgens alle haartjes omhoog en fixeer met een wenkbrauwgel.



Wie door moeder natuur niet gezegend werd met een paar stevige wenkbrauwen kan proberen voorzichtig enkele haartjes bij te tekenen met een wenkbrauwpotlood. Let er hierbij wel op dat je zo subtiel mogelijk te werk gaat, zodat het resultaat er erg natuurlijk uit ziet.

Must-haves

1. Anastasia Beverly Hills, Tinten Brow Gel, € 28,90 bij Planet Parfum.

2. Sisley, Phyto-Sourchils Perfect Eyebrow Pencil, € 40,50 bij Ici Paris Xl.

3. Rimmel London, Brow This Way Eyebrow Kit, € 8,99 bij Kruidvat.