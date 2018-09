Vaarwel hipster, mannen willen er nu uitzien als een ‘scumbro’ Timon Van Mechelen

Bron: Vanity Fair, The Guardian, Esquire 0 Style Het houthakkershemd, de opgerolde jeansbroek en die mooie bijgetrimde baard zijn verleden tijd voor mannen. De hipster is namelijk passé, de ‘scumbro’ is in. Naar het voorbeeld van celebs als Justin Bieber, Jonah Hill en Pete Davidson willen mannen er nu zo slonzig mogelijk bijlopen, al kost dat wel handenvol geld.

Trainingspakken die twee maten te groot zijn, T-shirts en shorts met bedenkelijke prints, (te) lang en (te) vettig haar, fleecetruien, het hawaïhemd en badslippers. Het Amerikaanse mannenblad Esquire beschrijft ‘de scrumbo’ als iemand die eruitziet als een tiener die zich al dagen niet gewassen heeft en wiet gaat verkopen op een afgelegen parking. Volgens een ander Amerikaans tijdschrift Vanity Fair kan ‘een scumbro’ niet kiezen tussen outdoor merken die je aardrijkskundeleerkracht draagt en het hipste van de hipste streetwear. Daarom draagt die maar alles door elkaar.

Net zoals de hipster is de scumbro heel goed op de hoogte van de laatste trends en hippe merken, maar kiest hij ervoor om het te dragen met een knipoog. Zo schrijft Mr. Porter, een luxewebshop voor mannen, dat “Scumbro’s peperdure merken dragen zoals Gucci, Versace, Prada en Vêtements, maar opzettelijk voor combinaties kiezen zodat het geheel er zo lelijk mogelijk uitziet.”

Bekende streetwearlabels als Supreme, Palace en Stüssy zijn ook populair onder scumbro’s en er wordt grof geld neergeteld om toch maar die ene exclusieve jas met cartoonprint of die fluogele hoodie te kunnen scoren. Die combineren ze niet zoals de hipster met een simpele jeans, maar net met een trainingsbroek – of nog erger – short in een contrasterende kleur of print. Zolang je er maar uitziet als een puinhoop, maar tegelijkertijd ook laat zien dat je succesvol genoeg bent om al die dure merken te kunnen betalen, ben je kortom goed bezig.

Kamping Kitsch Club

The Wall Street Journal maakte onlangs nog een fotoreeksje van bekende ‘scumbro’s’ en berekende de prijs van hun outfits. Vaak ging dat bedrag ver boven de duizend euro, terwijl de heren in kwestie net terug leken te komen van een week Kamping Kitsch Club (een festival dat zichzelf beschrijft als het grootste verkleedfeest van België en het marginaalste festival van het land, red.).

Wat interessant is aan de scumbro-trend, is dat het tegelijkertijd de bedoeling is dat je eruitziet alsof je geen moeite hebt gedaan, terwijl je anderzijds ook benadrukt hoeveel moeite het wel niet gekost heeft om die peperdure sneakers van pakweg Yeezy te kunnen bemachtigen. Dolly Parton vatte het eerder al perfect samen: “It costs a lot of money to look this cheap”, of in het Nederlands: “Het kost veel geld om er zo goedkoop uit te zien”.