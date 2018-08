Urban Decay maakt indruk met ongeretoucheerde foto's Liesbeth De Corte

14 augustus 2018

12u29

Bron: Refinery29 0 Style Wie op Instagram zit, heeft de talrijke close-upbeautyfoto's vast al zien passeren. Als ik die posts vergelijk met mijn eigen snoet, lijkt mijn huid wel een kraterveld aan poriën en lijntjes. Bedankt Photoshop voor die extra deuk in mijn zelfvertrouwen. Net daarom plaatst Urban Decay nu ook onbewerkte foto's online, iets wat het cosmeticamerk veel positieve reacties van fans oplevert.

Je kent ze wel: die ingezoomde foto's om een oogschaduw of lippenstift te tonen, waarbij de huid er zijdezacht uitziet zonder dat er een bubbeltje of putje te spotten valt. Niet bepaald realistisch. De kiekjes zijn dan ook meestal bewerkt met apps als FaceTune, BeautyPlus of Photoshop.

Urban Decay bewijst dat het ook anders kan. Ze verwijzen via hun Instagrampagina naar make-upartiesten die er bewust voor kiezen hun foto's niet te fotoshoppen en hun echte velletje te showen. Enkele dames die ze aanhalen zijn onder meer Meg - op Instagram bekend onder de naam glowawaymeg - Linda Hallberg en Deya Olson.

"Ik vind het geweldig dat bedrijven een onbewerkt velletje durven tonen" of "Wauw, poriën! De look is echt prachtig" zijn maar een greep uit de vele, enthousiaste reacties. "Dit is pas vernieuwend! En een goede herinnering van hoe huid er écht uitziet. Gezond en écht!", schrijft nog iemand. Kortom, meer van dat!

This is what we in the business call "mad skillz" #Repost @glowawaymeg Born to Run Eyeshadow Palette + Cosmic Eyeshadow #UrbanDecay #BornToRun #Makeup #Beauty Een foto die is geplaatst door null (@urbandecaycosmetics) op 09 aug 2018 om 04:22 CEST

Blend it, queen 👸😍 @glowawaymeg gets the look using our Born to Run palette and Fireball Eyeshadow #UrbanDecay #BornToRun #Makeup #Beauty #Repost Een foto die is geplaatst door null (@urbandecaycosmetics) op 12 aug 2018 om 02:04 CEST

Oh, halo 😉✨ Loving @lady0lson's halo eye using our Born to Run Eyeshadow Palette! #Repost #UrbanDecay #BornToRun #Makeup #Beauty Een foto die is geplaatst door null (@urbandecaycosmetics) op 11 aug 2018 om 05:22 CEST

@lindahallberg's red smoky eye has us like 🤤❤️ Double tap if you agree! #UrbanDecay #BornToRun #Makeup #Beauty Een foto die is geplaatst door null (@urbandecaycosmetics) op 13 aug 2018 om 01:57 CEST