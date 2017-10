Uniqlo-gekte in Brussel: ellenlange rijen voor opening nieuwe winkel 12u03 0 Instagram Style Op het Brusselse Muntplein stond vanochtend een lange rij modeliefhebbers te wachten op de officiële opening van de nieuwe Uniqlo-winkel in Brussel. Het is de derde winkel van de Japanse modeketen in België, na Antwerpen en Wijnegem.

Na een traditionele Japanse ceremonie met Taiko-drummers werd het lintje van de winkel doorgeknipt door de COO van Uniqlo België Kohsuke Kobayashi, Brussels burgemeester Philippe Close, Japans ambassadeur in België Hajime Hayashi en de Brusselse Uniqlo-ambassadeurs dj Lefto en hordeloopster Anne Zagré.



Nadien konden de vele geduldige modeliefhebbers eindelijk de 1.500 m2 en twee verdiepingen grote winkel in het gerenoveerde The Mint shoppingcenter betreden.



Brussel was een logische stap in de uitbreiding en promotie van het merk in België. "Het is erg belangrijk dat we nu in de hoofdstad aanwezig zijn en daar hebben we samen met veel Brusselaars naar uitgekeken", vertelt Evelien Van Campenhout, brand manager van Uniqlo België. "We zijn begonnen in Antwerpen en met succes, want er zijn mensen die van ver komen voor de winkel. Van daaruit kwam er ook een enorme vraag om naar Brussel uit te breiden."



De winkels in het gerenoveerde The Mint gaan met mondjesmaat open. Woensdag was het de beurt aan Nyx Cosmetics en IAM, vandaag openden Uniqlo en MediaMarkt de deuren en vrijdag is het aan Tamaris en Kiabi. Andere winkels als sportketen Decathlon volgen in november.