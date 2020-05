Uniqlo gaat in zee met Billie Eilish Margo Verhasselt

18 mei 2020

De Amerikaanse zangeres Billie Eilish (18) gaat samen met de Japanse kunstenaar Takashi Murakami een collectie T-shirts uitbrengen voor Uniqlo.

Op Instagram maakte winkelketen Uniqlo bekend dat ze gaan samenwerken met niemand minder dan Billie Eilish voor een kledingcollectie. Ze slaan de handen ineen en brengen een collectie T-shirts uit.

Eilish werkte in het verleden al samen met de Japanse kunstenaar Takashi Murakami. Hij regisseerde haar videoclip ‘You should see me in a crown' en hielp bij het ontwerpen van merchandising. Met de nieuwe collectie willen ze hun artistieke kant tonen en combineren.

De collectie zou eind mei in de winkel liggen.