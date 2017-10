Unieke accessoires: "Mijn Gucci-tas is het symbool van het begin van mijn bedrijf" Birte Govarts

Accessoires kunnen een outfit maken of kraken. Daarnaast hebben ze vaak ook een persoonlijke betekenis. Wij vroegen Birgit de Jager - onderneemster en eigenares van Labellov.com - welk accessoire haar het meest na aan het hart ligt!

"Door mijn webshop zit ik dagelijks tussen accessoires van de mooiste merken. Toch is het niet de laatste nieuwe IT-bag of duurste designertas die met het goud gaat lopen in mijn all-time-favourite-lijstje. Mijn lievelingsitem is deze handtas van Gucci, waaraan - uiteraard - een verhaal én mooie herinneringen verbonden zijn."

"Mijn allereerste klant bij Labellov was een oudere dame met een uitgesproken stijl. In 2012 bracht ze enkele tassen binnen voor consignatie. Eentje sprong er voor mij meteen tussenuit: een klein, suède tasje in een prachtige, smaragdgroene kleur, met een gouden hengsel en een handvat in bamboe, typisch Gucci. Hoewel het de bedoeling was dat ik de tassen via de webshop zou verkopen, kon ik geen afstand doen van dat ene exemplaar."



"Vijf jaar later staat mijn Gucci-tas nog altijd symbool voor het begin van Labellov. Telkens ik ernaar kijk, krijg ik nieuwe energie. Want het was op het moment dat ik deze tas voor het eerst zag, dat ik wist: I love this job!"

