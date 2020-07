Ultrazachte huid à la Reese Witherspoon? Dit is de budgetvriendelijke cleanser waar ze al jaren bij zweert

Nele Annemans

09 juli 2020

14u02 0 Style Een cleanser maakt of kraakt je skincareroutine. En hoewel er aan sommige gespecialiseerde producten een behoorlijk prijskaartje hangt, moet je niet altijd diep in de buidel tasten. Dat bewijst actrice Reese Witherspoon (44) die al jaren fan is van een zachte gezichtsreiniger die vriendelijk is voor je huid én je portemonnee.

In een interview met de Amerikaanse lifestylewebsite Refinery29 onthulde Reese Witherspoon dat ze verknocht is aan een wel heel betaalbare gezichtsreiniger. “Ik gebruik al jarenlang Cetaphil om mijn gezicht schoon te maken en neem hem ook altijd mee op reis”, aldus de 44-jarige Amerikaanse actrice en filmproducente.

Ook collega Olivia Wilde zweert erbij. “Mijn skincare is vrij budgetproof. Niet omdat ik niet meer zou willen betalen, wel omdat het gewoon supergoed werkt”, vertelde ze eerder in een interview. “Dermatologen zweren al jarenlang bij Cetaphil, dus wie ben ik om niet naar hun goede raad te luisteren?”

Daarnaast kan de gelaatsreiniger op heel wat lovende reviews rekenen. “Dit is zonder twijfel mijn meest favoriete cleanser ooit”, reageerde iemand op Amazon. “Hij is zo mild, maar reinigt echt geweldig. Ik heb een gecombineerde huid en dit product laat mijn gelaat fris en schoon achter, zonder dat het mijn huid uitdroogt”, zei iemand anders.

Ook lief voor je vulva

Hij is zelfs zo zacht voor je huid, dat je hem kan gebruiken om je intieme zone mee te wassen. “Ja, je kan Cetaphil gerust gebruiken om je vulva te wassen”, zegt professor Hans Verstraelen. Hij is vulva-arts en coördinator van de zorg voor aandoeningen van de vulva en vagina binnen de Vrouwenkliniek van het UZ Gent. “Omdat hij mild is en niet-geparfumeerd, is hij behalve lief voor je huid ook goed voor je intieme zone.”

Je vindt de milde gezichtsreiniger van Cetaphil bij de apotheek of online. Zo scoor je hem momenteel bij farmaline.be bijvoorbeeld voor 8,95 euro.