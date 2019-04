Ultrakorte jeansshort van Belgische ontwerper Glenn Martens is zo goed als uitverkocht LDC

01 april 2019

10u12 0 Style Weet je niet wat aan te trekken? Dan is jeans - of het nu een broek, jas, short of rok is - altijd een veilige keuze. Toch? Niet als je het aan onze landgenoot Glenn Martens vraagt. De creatief directeur van het Parijse luxehuis Y/Project staat bekend om zijn ‘opvallende’ designs, maar met zijn nieuwe ultrakorte jeansshort weet hij iedereen te verbazen.

De jeansshort werd voor het eerst gespot vorige herfst tijdens de modeweek in Parijs, toen Y/Project z’n lente-zomercollectie voor 2019 presenteerde. Nu ligt het dus effectief in de winkelrekken.

Pas op: we zeggen jeansshort, omdat het kledingstuk een rits, broekknop, zakken én lusjes voor een riem heeft, maar eigenlijk gaat het om een onderbroek. Het lijkt ons niet echt bepaald comfortabel, maar toch. Ook op Ssense, de luxewebshop waar je het ontwerp op de kop kunt tikken, wordt er gesproken van ‘denim panties’.

Nog straffer is dat de onderbroek slash short maar liefst € 290 kost. Heel wat socialemediagebruikers laten dan ook hun verbazing blijken. “Wanneer zou je zo’n denim onderbroek kunnen dragen?”, vraagt iemand zich luidop af. “En je moet hier bijna € 300 voor betalen? Ik dacht niet niet”, klinkt het verbluft. Of ook nog: “Rihanna, Beyoncé en Lady Gaga kunnen dit dragen. Maar de rest van de wereld?”

Desondanks gaat het bizarre kledingstuk van Y/Project als zoete broodjes over de toonbank. Het is zelfs bijna uitverkocht. Enkel maatje XS is nog verkrijgbaar. Wie zich de ultrakorte short wilt aanschaffen, zal zich dus moeten haasten.