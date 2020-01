Ultrahip modemerk Opening Ceremony heeft een nieuwe eigenaar en sluit alle winkels LDC MV

14 januari 2020

Groot nieuws uit het modewereldje: het cultlabel Opening Ceremony is overgenomen door het bedrijf New Guards Group én sluit alle winkels.

Opening Ceremony werd in 2002 opgericht door het ontwerpersduo Humberto Leon en Carol Lim. Zij blijven nog steeds de touwtjes in handen houden als co-creatieve directeurs, maar dankzij de overname zullen ze zich meer kunnen focussen op de collecties en interessante samenwerkingen.

Dinsdag werd nog gezegd dat Leon en Lim zich nog steeds zouden ontfermen over de retail van Opening Ceremony. Ze hebben vier winkels: twee in New York, eentje in Los Angeles en nog een laatste in Tokio. Maar daar lijkt nu toch verandering in te komen. De twee schrijven vandaag op Instagram dat de winkels de deuren sluiten. “We hebben besloten ons te focussen op de groeiende Opening Ceremony collectie en het merk met onze nieuwe partner New Guards Group en de ontwerpen van Opening Ceremony uit te breiden”, klinkt het bericht. “We hebben constant de behoefte om dingen opnieuw uit te vinden, we zullen terugkeren naar het opzetten van winkels, maar met een andere mindset en perspectief om mensen te verrassen.”

“Sinds we ons bedrijf hebben opgestart, vormen onze nieuwsgierigheid en passie voor ondernemen de ziel van Opening Ceremony. Daarom willen we niet blijven stilstaan maar innoveren”, zo laat het ontwerpersduo weten. “Die zoektocht naar vernieuwing resulteerde in een samenwerking met Davide de Giglio en Andrea Grilli (de oprichters van New Guards Group, nvdr.).” Hoeveel geld er gemoeid is met de overname of wat de concrete toekomstplannen zijn, is nog niet geweten.

New Guards Group kwam vorig jaar nog in het nieuws nadat ze opgekocht werden door de bekende webshop Farfetch. Verder staat NGG bekend als het moederbedrijf achter hippe streetwearmerken als Off-White, Palm Angels en Heron Preston. Vorige week nam het ook al het Japanse streetwearmerk Ambush over.