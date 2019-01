Ultra sexy en saai beige: de belangrijkste modetrends die je in de solden kunt shoppen Timon Van Mechelen

08 januari 2019

12u56 0 Style Het nieuwe jaar is van start gegaan en dat betekent in de modewereld dat er nu al wordt vooruit gekeken naar de voorjaars- en zomertrends. Gebaseerd op wat we zagen op de modeshows, sommen we de 5 opmerkelijkste trends op én selecteerden we er items bij die je aan fikse kortingen kan scoren.

Beige

Hoewel beige misschien niet meteen de meest spannende kleur is, domineerde de tint wel de catwalk. Onder andere gespot bij Miu Miu, Lemaire, Stella McCartney en Chanel. Je kunt het allemaal iets meer opwindend maken door bijvoorbeeld voor stukken te kiezen in dik katoen of leer, al is het gezien de solden natuurlijk ook het ideale moment om bijvoorbeeld te investeren in een klassieke beige trenchcoat.

1/ Broek van Ganni, € 71 i.p.v. € 179, online te koop.

2/ Trenchcoat van A.P.C., € 255 i.p.v. € 510, via de Bijenkorf.

3/ Jurk van Arket, € 62 i.p.v. € 89, online en in de winkels te koop.

Het koersbroekje

We schreven er eerder al over, maar komende lente en zomer zou de koersbroek écht doorbreken als mode-item. Kanye West was de eerste die het fietsbroekje in zijn collectie voor modelabel Yeezy had zitten. Daarna volgden ook merken als Fendi, Burberry, Martine Rose en Off-White. De hele Kardashian-clan is al fan, jij binnen een paar maanden ook?

1/ Fietsbroekje van Topshop, € 7 i.p.v. 20, online te koop.

2/ Denim broekje van Zara, € 17,99 i.p.v. € 25,95, online en in de winkels te koop.

3/ Koersbroekje van Boohoo, € 7 i.p.v. € 11, online te koop.

Militaire kledij

Al jaar en dag putten ontwerpers inspiratie uit de uniformen die soldaten dragen en dat is ook komend seizoen niet anders. Kaki, tal van zakken en onverslijtbaar katoen waren onder andere te zien op de catwalk bij Hermès, Givenchy, Dries Van Noten, Alexander Wang en Off-White.

1/ Jurk van COS, € 88 i.p.v. € 125, online en in de winkels te koop.

2/ Jasje van Workware, € 71 i.p.v. € 145, online te koop.

3/ Salopette van Carhartt, € 97,30 i.p.v. € 139, online en in de winkels te koop.

De extra grote blazer

Vorig jaar geïntroduceerd door Demna Gvasalia bij Balenciaga, ondertussen ook overgenomen door merken als Calvin Klein, Celine, Loewe en Louis Vuitton: de XL-blazer. Hoe groter en hoekiger hoe beter, dus plunder vooral de mannenafdeling van de dichtstbijzijnde tweedehandswinkel en ga dan nog eens specifiek op zoek naar een model met schoudervulling.

1/ Blazer van & Other Stories, € 87 i.pv € 145, online en in de winkels te koop.

2/ Blazer van Zara, € 49,99 i.p.v. € 89,95, online en in de winkels te koop.

3/ Blazer van C&A, € 28 i.p.v. € 49, online en in de winkels te koop.

Sexy en kort

In tijden van #metoo protesteren ontwerpers massaal mee tegen het gedachtegoed dat vrouwen ongewenste seksuele intimiteiten zelf uitlokken door sexy kleding te dragen. Daarom stuurden ze modellen de catwalk op in minuscule rokjes en jurkjes met een decolleté tot aan de navel. Want draag vooral gewoon zelf wat je wil, sexy of niet.

1/ Jurkje van Monki, € 10 i.p.v. € 35, online en in de winkels te koop.

2/ Topje van Samsøe & Samsøe, € 35,40 i.p.v. € 59, online en in de winkel in Antwerpen te koop.

3/ Rokje Cinq A Sept, € 184 i.p.v. € 369, via The Outnet.