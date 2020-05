Ultiem zomers: shop de leukste looks uit Harry Styles’ nieuwe videoclip Valerie Wauters

27 mei 2020

11u03 0 Style We weten niet hoe jij erover denkt, maar volgens ons is ‘Watermelon Sugar’ van Harry Styles goed op weg om dé zomerhit van 2020 te worden. Naast het aanstekelijke melodietje zijn wij trouwens ook helemaal in de ban van de leuke kledij in de videoclip.

Op en top zomers, zo kunnen we de outfits uit de ‘Watermelon Sugar’-clip nog het best omschrijven. Van felgekleurde zonnebrillen over gehaakte topjes tot vrolijke shortjes: we want it all! Jij ook? Dan is het vandaag jouw geluksdag, want wij selecteerden onze favoriete stuks, gebaseerd op de outfits uit de videoclip.

Felgekleurde zonnebril

1. Asos, 19,99 euro.

2. Urban Outfitters, 29 euro.

3. Monki, 12 euro

Gehaakte top

1. Zara, 29,95 euro.

2. Tendyol, 24,95 euro.

3. Asos, 34,99 euro.

Gestreepte shorts

1. Protest, 45,99 euro.

2. Missguided, 35,99 euro.

3. Naf Naf, 49,45 euro

Vrolijke bikini’s en badpakken

1. Shein, 11 euro.

2. Boohoo, 14,50 euro.

3. Monki, 30 euro.