Uitgetest: werkt de iconische en veel geprezen Eight Hour Cream echt zo goed? TVM

25 maart 2019

17u20 0 Style Al heeft de crème de la crème van Hollywood de genenloterij gewonnen, dat wil niet zeggen dat er nooit hulp aan te pas komt. De huid van Beyoncé, de lippen van Angelina Jolie, de haardos van Scarlett Johansson, wij weten wat hun little secrets zijn. Vandaag proberen we de Eight Hour Cream van Elizabeth Arden uit. Een heuse cultklassieker in de beautywereld en ver daarbuiten. Onder anderen Khloe Kardashian, Natalie Portman en de Beckhams zijn fan.

Vroeg je de voorbije 30 jaar een visagist of model naar zijn of haar geheime beauty tip, dan luidde het antwoord in negen van de tien gevallen Eight Hour Cream van Elizabeth Arden, een vette balsem die kalmeert, herstelt en je huid én lippen beschermt. Het cultproduct werd in 1930 ontwikkeld door Elizabeth Arden. Het dankt zijn naam aan een klant die de crème op de geschaafde knieën van haar kind had gesmeerd waarna de wond 8 uur later al bijna geheeld was. Arden zelf smeerde het product zelfs op wonden van haar paarden.

Dit manusje-van-alles viel al ontelbare keren in de prijzen, in 2014 al 115 keer, en net daarom is de formule de voorbije jaren nooit veranderd. Naast alle plekjes op je huid verzorgen, wordt het in de modellenwereld ook vaak gebruikt als een highlighter om een bescheiden glansje te geven aan lippen, wangen en oogleden.

“Alle producten uit het Elizabeth Arden Eight Hour-gamma zijn gegeerd bij ons thuis”, zei Victoria Beckham ooit lovend in een interview. “In de eerste plaats omdat ze uitstekend hydrateren, maar ook omdat ik ze zowel voor mezelf als voor mijn man en kinderen kan gebruiken. Met dit gamma kan je alle soorten van huidbeschadiging herstellen en voorkomen. Ik kom de deur niet meer uit zonder.”

De test - door redactrice Valérie

“Deze balsem zou de huid volledig kalmeren en herstellen in – zo wil de legende – amper acht uur. Ik bewaar ’m graag voor gebarsten lippen of droge plekjes, maar de crème is ook perfect te gebruiken op je neus wanneer die schraal is door een verkoudheid, als make-upproduct om je wangen een glossy finish te geven én zelfs als make-upremover om waterproof mascara weer te verwijderen. Ik gebruik hem trouwens ook bij mijn zoontje van zes. Hij heeft een tamelijk gevoelige huid en regelmatig droge plekjes, die met een likje crème als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Kort gezegd: een product dat je overal voor kunt gebruiken. Eén minpuntje: de geur is nogal aanwezig. Voor mij is dat deel van de charme, maar ik kan me voorstellen dat sommigen er minder van houden. Gelukkig bestaat er nu ook een geurloze variant. Ondertussen is de tube zo onmisbaar dat ik al een back-up in mijn beautykast heb.”

De Eight Hour Skin Protectant Cream van Elizabeth Arden is nu voor € 15 ipv € 36 te koop via de Bijenkorf.