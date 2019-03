Uitgetest: werkt de favoriete betaalbare gezichtscrème van Rihanna en Julia Roberts echt? NINA-redactie

18 maart 2019

16u04 0 Style Al heeft de crème de la crème van Hollywood de genenloterij gewonnen, dat wil niet zeggen dat er nooit hulp aan te pas komt. De huid van Beyoncé, de lippen van Angelina Jolie, de haardos van Scarlett Johansson, wij weten wat hun little secrets zijn en probeerden ze zelf uit. Want werken hun favoriete producten wel écht zo goed? Vandaag: de Skin Food Light crème van Weleda die onder andere Rihanna en Julia Roberts gebruiken.

De iconische Skin Food crème van het Zwitserse cosmeticamerk Weleda werd al bedacht in 1926, maar blijft ook jaren later nog vlotjes over de toonbank gaan. Onder andere door zijn vele bekende aanhangers als Rihanna, Adele, Victoria Beckham en Alexa Chung. Beckham zei ooit in een interview dat de crème ideaal is voor het hele lichaam en ze altijd een tube heeft zitten.

Hoewel Skin Food in principe in de markt werd gezet als een gezichtscrème, wordt hij zoals Beckham al aanhaalde ook gebruikt om de huid van het hele lichaam te versoepelen en herstellen. Het product bevat enkel natuurlijke ingrediënten, geen parfum, kleurstoffen of conserveringsmiddelen en is daarom ideaal voor mensen met een gevoelige huid.

De test - door redactrice Birte

“De Skin Food-crème van Weleda is een klassieker die ideaal zou zijn voor het hydrateren en verzorgen van een droge huid. Iets wat mijn huid – zeker in de winter – kan waarderen. Toch heb ik ook regelmatig last van acne. Een geschikte moisturiser vinden is dus niet evident.”

“Vooraf las ik dat Skin Food een vettig laagje op je gezicht legt, dus besloot ik hem te gebruiken als nachtcrème. Maar goed ook, want de crème heeft een bijzondere textuur: vrij dik en moeilijk uit te smeren. De eerste dagen ben ik best tevreden. Na een week merk ik dat ik meer en meer pukkels krijg. Gelukkig blijkt er ook een Skin Food Light te bestaan, die minder rijk is. En halleluja: we have a winner. Deze crème smeert veel makkelijker uit en verzorgt mijn huid zonder ze te vet te maken. Blijvertje!”

De Skin Food Light crème van Weleda kost € 5,99 en is onder andere online te koop.