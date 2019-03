Uitgetest: Margot Robbie en Meghan Markle zweren bij deze pads, werken ze ook écht tegen wallen? NINA-redactie

13u54 0 Style Al heeft de crème de la crème van Hollywood de genenloterij gewonnen, dat wil niet zeggen dat er nooit hulp aan te pas komt. De huid van Beyoncé, de lippen van Angelina Jolie, de haardos van Scarlett Johansson, wij weten wat hun little secrets zijn en probeerden ze zelf uit. Want werken hun favoriete producten wel écht zo goed? Vandaag: de Eye Therapy pads van Talika die onder andere hertogin Meghan Markle en Margot Robbie gebruiken.

Oogpads zijn in - hoe kan het ook anders - Zuid-Korea al lang populair om een vermoeide blik tegen te gaan en op lange termijn ook als middel tegen rimpels en kraaienpootjes. Nu worden ze ook in onze contreien steeds populairder en dan met name die van het Franse cosmeticamerk Talika. Opgericht door een verpleegster vlak na de Tweede Wereldoorlog. De populaire pads combineren ceramiden (vetten die van nature uit in de huid voorkomen, nvdr.) en voedende olie van onder andere avocado, tarwekiem, muskus en roos. Een combinatie die ook in de postoperatieve geneeskunde gebruikt wordt en de tekenen van vermoeidheid en rimpels snel zou verminderen.

De test - door redactrice Anke

“Deze geurloze pads beloven donkere wallen te vervagen, kraaienpootjes glad te strijken en opgezwollen oogleden te doen smelten. Ze blijven makkelijk onder je ogen kleven en al loop je er als een panda bij: het voelt niet onaangenaam. Ze zijn tot drie keer herbruikbaar, maar volgens mij kan het zelfs vaker.

Als je ze na een halfuurtje verwijdert, voelt de huid onder je ogen fris en gehydrateerd. Een prettig effect dat als vanzelf een beetje doet stralen. Ideaal voor wie in korte tijd iets goeds wil doen voor die kwetsbare huid rond de ogen. Maar verwacht niet dat je er the morning after tien jaar jonger uitziet. Voor Het Grote Verschil moet je de pads wellicht lang én consequent gebruiken, zo’n twee tot drie keer per week.”

De Eye Therapy pads van Talika kosten € 44,99 voor 6 stuks en zijn onder andere via bol.com te koop.