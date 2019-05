Uitgetest: je haar wassen met bier zoals Belle Thorne

Valérie Wauters

31 mei 2019

17u56 0 Style Je hebt het vast al meer dan eens meegemaakt: je scrollt door je Instagramfeed en ziet één of andere celeb posten over zijn of haar favoriete product of behandeling. Plots overvalt je het gevoel dat je het ook wil proberen, maar je hebt er eigenlijk geen idee van of dat wel een goed plan is. Wij doneren daarom ons lichaam aan de pseudo-wetenschap, en testen alles voor jou uit om er zo achter te komen of het luxueuze leventje van de sterren wel echt zo glamoureus is als het lijkt. Vandaag in onze reeks: redactrice Valérie probeerde haar haar te wassen met bier, net zoals Bella Thorne.

Toegegeven, ik moest even fronsen toen ik Bella Thorne, vrolijk in bikini, haar lokken zag wassen met bier. En ik beken, even vermoedde ik dat het één of andere schreeuw om aandacht was van een gevallen Disneysterretje dat de voorbije jaren al heel wat woelige watertjes heeft doorzwommen. Dat is, tot ik even verder onderzoek begon te doen naar ‘de materie’. Je haar wassen met bier zou het volgens Thorne lichter van kleur maken. Volgens Catherine Zeta-Jones - die ook bij een bierbadje voor haar lokken zweert - zou het dan weer zorgen voor een glanzende, volle haardos.

Mijn interesse is in elk geval gewekt, waardoor ik op een blauwe maandagavond met een flesje bier naar de badkamer trek. Hapkin, in dit geval. 4 x gehopt en daardoor in mijn hoofd beter voor mijn lokken dan een standaard pilsje. Because I’m worth it. Mijn man kijkt me vaag fronsend aan wanneer ik vrolijk aankondig dat ik vandaag m’n lokken met bier zal wassen, maar gaat al snel verder met de rest van z’n avond. Ik waag me wel vaker aan een ‘experimentje’, en hiervan kijkt hij duidelijk niet meer op.

Douchen en drinken

Na een goeie wasbeurt met mijn gewone shampoo, besluit ik mijn biertje te gebruiken als een soort van haarbehandeling na de conditioner. Vers uit het flesje giet ik een flinke hoeveelheid van het gele goud over mijn lokken. Omdat ik het nogal zonde vind dat alleen m’n haar kan genieten van een fris biertje (en ik inmiddels toch al naar een wandelend biervat ruik) besluit ik halverwege van tactiek te veranderen. Slokje voor mezelf, slokje voor m’n haar. Ik moet toegeven dat dat op z’n minst een heel nieuwe ervaring is, drinken onder de douche.

Na vijf minuten inwerktijd besluit ik dat het welletjes is geweest. Fris voel ik me allerminst, en ergens vermoed ik dat ik licht aangeschoten zou kunnen raken van de geur van mijn eigen lokken. Ik spoel het boeltje uit, en ga verder met de orde van de dag: borstelen, drogen en dan de stijltang erin. Hoewel ik goed naspoel, ruik ik nog steeds een stevige hopgeur wanneer ik door mijn lokken borstel. Even later komt mijn haarborstel vast te zitten in een stevige knoop, die zo erg is dat ik er na een minuut of vijf proberen gewoon de schaar in zet. Of het gewoon dikke pech is of aan het bier ligt laat ik even in het midden, maar de alcoholwalm die rond m’n hoofd hangt maakt de beslissing om de knoop gewoon weg te knippen in elk geval een pak makkelijker. Verder verloopt het droogproces trouwens helemaal probleemloos.

Tot mijn grote verbazing ziet mijn haar er ook niet vettig of anders dan anders uit nadat ik het in model breng. Mijn haar voelt luchtig aan, maar geurt helaas niet zo fris als ik gewend ben na een gewone wasbeurt. Een snelle check bij mijn wederhelft bevestigt wat ik al vermoedde: er hangt een subtiele biergeur om m’n hoofd.

De volgende ochtend lijkt die gelukkig verdwenen. Dat bevestigen ook mijn collega’s, die ik weinig subtiel vraag om eens goed aan m’n haar te snuiven. En hoewel m’n lokken best goed liggen die dag, ben ik toch licht teleurgesteld in het experiment. Mijn biertje bewaar ik in de toekomst dus gewoon waarvoor het hoort.