Uitgetest: is de favoriete rode lippenstift van Rihanna en Taylor Swift écht zo goed? NINA-redactie

09 maart 2019

15u37 0 Style Al heeft de crème de la crème van Hollywood de genenloterij gewonnen, dat wil niet zeggen dat er nooit hulp aan te pas komt. De huid van Beyoncé, de lippen van Angelina Jolie, de haardos van Scarlett Johansson, wij weten wat hun little secrets zijn en probeerden ze zelf uit. Want werken hun favoriete producten wel écht zo goed? Vandaag: ‘Ruby Woo’ van M.A.C. Cos metics, de rode lippenstift waar onder andere zangeressen Taylor Swift, Rihanna en actrice Christina Hendricks fan van zijn.

De rode lippenstift met blauwe ondertoon Ruby Woo werd in 1999 ontwikkeld door M.A.C. Cosmetics en groeide al snel uit tot een heus cultproduct binnen de beautywereld. Make-upartiesten danken dat aan het feit dat de exacte rode kleur iedereen zou flatteren in tegenstelling tot de meeste andere rode lippenstiften. Ook celebrities zijn fan en dan met name zangeres Rihanna. Zij liet zich zo vaak positief uit over de lippenstift, dat ze uiteindelijk haar eigen versie kreeg ik de vorm van ‘RiRi Woo’. Drie uur na de lancering was die overal wereldwijd uitverkocht.

De Test - door redactrice Margo

“Noem hem de little black dress van de rode lipsticks: Ruby Woo wordt wereldwijd gelauwerd als de perfecte rode kleur voor iedereen. Amper tien minuten nadat ik voor het eerst mijn lippen stift, geeft een collega al een compliment: ‘Staat je goed!’ Vreemd, want ik waag me wel vaker aan rode lippen. Het bevestigt meteen het imago dat dit kleurtje iedereen flatteert. Bovendien krijg ik ook echt het gevoel dat de blauwe ondertoon mijn tanden net een tikkeltje witter doet lijken. Zei er iemand win-win?”

“De textuur voelt aangenaam aan, droogt mijn lippen niet uit én is sterk genoeg om een uitgebreide lunch te doorstaan. Een nieuwe favoriet in mijn collectie? Inderdaad. Rep ik me ongegeneerd terug naar de winkel wanneer dit exemplaar opgebruikt is? Zeker en vast. Heb ik stiekem al een mini-exemplaar gekocht om mee te nemen op citytrip? Raad eens ...”

‘Ruby Woo’ van M.A.C. Cosmetics kost € 19,50 en is online en in de winkels van M.A.C. te koop.