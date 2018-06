Uitgetest en goedgekeurd: een poepsimpel trucje om je nagels te laten drogen Liesbeth De Corte

23 juni 2018

08u06 0 Style Het leven van een vrouw is niet gemakkelijk. Neem nu nagels lakken. Als dit karwei achter de rug is, wacht je meestal nog 10 minuten. Maar als je dan je smartphone pakt of per ongeluk ergens tegen tikt, is het kleurrijk laagje op je nagels alweer verpest. Wij testten een trucje uit dat écht een einde maakt aan dit ongemak.

Ondergetekende maakte het deze week nog mee: netjes op tijd voor een gezellige bijeenkomst besloot ik mijn nagels nog te voorzien van een kleurtje. Na een kwartier als een onnozele te liggen blazen en wuiven met mijn hand, dacht ik dat het klusje wel geklaard zou zijn. Niet dus. Het maakte dat ik prompt op zoek ging naar een handige manier om voor eens en altijd komaf te maken met deze last. Met succes! Voor iedereen die af en toe in hetzelfde schuitje zit, maakten we een stappenplan.

Stap 1: lak je nagels.

Stap 2: vul een kommetje met water en enkele ijsblokjes. Zorg dat het water lekker fris is, maar niet té koud.

Stap 3: stop je hand in het koude water voor zo'n 2 à 3 minuten.

Stap 4: haal je hand uit het kommetje en voel voorzichtig of de nagellak droog is. Et voila, missie geslaagd!