Uitgetest: de gratis personal styling service van Zalando Timon Van Mechelen

11u00 1 @IanHermansPhotography Style Wie op Zalando een wit T-shirt wil bestellen, krijgt keuze uit meer dan 4.000 verschillende exemplaren. Leuk dat gigantische aanbod, maar mensen die niet goed weten wat ze willen op vlak van mode, wordt het zo wel heel moeilijk gemaakt. Dus lanceerde de Duitse webshop Zalon, een gratis stylingservice waarbij een mode-expert op basis van jouw wensen outfits samenstelt, die je daarna ook weer kosteloos kunt retourneren. Klinkt bijna te mooi om waar te zijn, dus probeerden we de service uit.

"We hebben Zalon in 2015 gelanceerd in Duitsland, omdat uit feedback duidelijk bleek dat er nood aan was. We verkopen kledij van meer dan 1.500 verschillende merken op Zalando, en weinig mensen hebben tijd om daar allemaal door te gaan. Daardoor komen ze altijd uit bij dezelfde stijlen en merken, wat natuurlijk jammer is. In Duitsland was Zalon meteen een gigantisch succes en dus hebben we de service kort daarna ook uitgerold in Oostenrijk en Zwitserland. Daarna was Nederland aan de beurt en nu België," legt Dieter Meeuwssen, Country Manager bij Zalando uit.



Zo gaat het in zijn werk

Beginnen doe je door een styleprofiel aan te maken op de website van Zalon. De smaak- en stijlvragen invullen kost een minuut of 5 staat te lezen op de site, maar in mijn geval duurde dat toch behoorlijk wat langer. Het is geen kernfysica, maar als je wil dat de box die uiteindelijk op jouw deurmat belandt, niet vol items zit die je nooit zou dragen, sta je er toch maar best even bij stil. Helaas zaten er in de eerste selectie die de styliste mij doorstuurde toch heel wat missers.



Meer weten over hoe Zalon in zijn werk gaat en wat wij ervan vonden? Lees het volledige artikel in onze Plus-zone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis.