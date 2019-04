Uitgetest: de goedkope spons waarmee Kim Kardashian haar make-up aanbrengt TVM

12 april 2019

11u09 2 Style Al heeft de crème de la crème van Hollywood de genenloterij gewonnen, dat wil niet zeggen dat er nooit hulp aan te pas komt. De huid van Beyoncé, de lippen van Angelina Jolie, de haardos van Scarlett Johansson, wij weten wat hun little secrets zijn. Vandaag is de bekende Beautyblender aan de beurt. Het sponsachtige ei waarmee onder andere Kim Kardashian en Selena Gomez hun make-up aanbrengen.

Meer dan 10 jaar geleden bracht Rea Ann Silva de Beautyblender op de markt. Ze werkte op de make-upafdeling van één van de eerste tv-shows die in HD zou uitgezonden worden en was al een tijdje op zoek naar een tool waarmee ze make-up perfect kon aanbrengen voor de toen nog nieuwe beeldkwaliteit. Uren bracht ze in haar trailer door met sponzen knippen in de perfecte druppel- of eivorm. Uiteindelijk kwam ze ook tot een textuur waarmee ze een airbrush-effect kon creëren zonder daadwerkelijk te airbrushen. De Beautyblender was geboren.

De test - door chef redactie Liesbeth

“Deze druppelvormige spons zou het makkelijker maken om foundation aan te brengen, zonder strepen of lijnen en perfect gedoseerd. Een gedurfde belofte, maar als tal van visagisten en Hollywooddiva’s erbij zweren, moet er iets van aan zijn. Aangezien ik nooit foundation draag omdat ik vind dat het er te dik op ligt, is mijn nieuwsgierigheid gewekt. Gebruiken is gemakkelijk: je maakt de spons nat onder stromend water, zodat die opzwelt. Het overtollige water knijp je eruit. Zo wordt de foundation perfect geabsorbeerd. Zelf doe ik wat op de rug van mijn hand, en breng het deppend aan. Het resultaat is egaal en naturel. Niemand die ziet dat ik foundation opheb. Ik blijf het roze eitje dus gebruiken. En ik stuur er meteen eentje naar Trump.”

De beautyblender kost € 18,50 en is onder andere via Ici Paris XL te koop.